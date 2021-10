Nuria Marín desvela sus secretos de belleza para aparentar 10 años menos

Nuria Marín admite que ha mentido para poder dormir a gusto

>La catalana muy discreta y sutil con su rutina diaria lo achaca todo a la «genética» que le ha dado su familia. «En mi familia todo el mundo es muy juvenil, todo el mundo tiene una mentalidad muy juvenil. Creo q viene de ahí», comentaba la catalana. Pero también ha querido confesar cual es el truco para tener un rostro descansado y la clave es dormir bien. «También creo que es por la vida aburrida que llevo, de dormir, de hacer deporte. Yo te aseguro que hay veces que he mentido para no salir de fiesta y quedarme haciendo una cura de sueño de 12 horas». Deporte y descansar así se mantiene tan juvenil Nuria. Pero no solo eso hace falta para mantenerse así de bien.

