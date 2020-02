Nuria, pareja de Fran Álvarez,: «es mentira lo que están publicando sobre mí»

La muerte de Fran Álvarez ha llevado a investigar sobre su vida y a afirmar una serie de mentiras que Nuria, su pareja, desmentía ayer.

La muerte de Fran Álvarez ha llevado a investigar sobre su vida y a afirmar una serie de mentiras que Nuria, su pareja, desmentía ayer. La más importante es que la afirmaba que Fran cayó en el pozo de las adicciones al ser expulsado de Proyecto Hombre por enamorarse de la antedicha estando prohibido.

Curiosamente, Nuria no estaba ingresada en ese centro de desintoxicación como ella misma reconocía ayer en Viva la Vida. Igualmente, añadía que «Estoy devastada, es como si fuese un sueño del que tengo que despertar. No es real. Es el primer día que puedo hablar. Es algo que no me creo. Estoy en shock todavía».

Comentaba cómo conoció a Fran de la siguiente manera, «Somos vecinos y durante dos años pasaba por su bar. Él tenía mi hora controlada para saludarme. Un día salió a la calle a hablar conmigo, luego entró en el centro. En uno de sus permisos que vino, estaba yo en su bar y le dijo a la camarera: ‘dile que le invito a una cerveza’. Era tan tímido que no me lo quería decir él. Se sentó a mi lado y me preguntó que si me gustaba escribir. Dije que sí».

«Me contó que estaba en un centro y que si nos podíamos escribir. Y así empezamos. Cuando venía del centro estábamos juntos. Con él se han ido mis cartas y yo me he quedado con las suyas».

Sentenciaba su intervención con estas palabras, «Ahora que iba a volver a entrar me iba a hacer acompañante de él para cuando viniese a Madrid en sus permisos poder estar juntos. Si no, no lo podíamos hacer. La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo. Hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor. Me decía que era su luz. Estoy muy dolida ahora mismo y no me creo lo que ha pasado». Esperamos tu opinión al respecto.

