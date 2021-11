NYX lanza su colección más esperada by ‘La casa de papel’

La casa de papel se ha convertido en todo un éxito y no solo en nuestro país, sino en todos los rincones del mundo. La ficción española qua lanzará sus últimos capítulos el próximo 3 de diciembre llega a su fin. Ahora la marca de cosméticos Nyx ha hecho uno de nuestros sueños realidad y ha lanzado una colección basada en la ficción que nos ha robado el corazón. Lo mejor de todo, es que los productos de esta línea son atemporales por lo que se convertirán en nuestros imprescindibles a partir de ahora.

La firma ha creado una paleta repleta de tonos tendencia, para ser exactos 32. «Las sombras de ojos de tonos hipersaturados inspirados en los personajes y momentos icónicos de la última temporada de La Casa de Papel, añadirán un estilo rebelde a cualquier look. Estos pigmentos brillantes pueden utilizarse en todo el párpado para crear un estilo de bloque de color, en el ángulo interno del ojo o en la línea de las pestañas como delineador. ¡Tokio, Estocolmo y Nairobi no dudarían en hacerse con esta paleta de sombras!», explican desde su página web.

Tampoco puede faltar en nuestro neceser un buen iluminador. Nyx ha puesto a nuestra disposición un highlighter de edición limitada que se va a convertir en nuestra verdadera obsesión, ya que este producto aporta luminosidad a nuestro rostro con tan solo unos toquecitos. Como si fuera por arte de magia luciremos un efecto vitaminado al instante.

Por otro lado, también tenemos la opción de adquirir un kit completo con sombras, eyeliner, iluminador y paleta de sombras por 99,75 euros.

Entre los muchos productos también podemos hacernos con sus maravillosos delineadores que darán un toque de lo más especial a nuestra mirada. «Dentro de la colección de maquillaje de La casa de papel encontrarás un eyeliner negro ultrapigmentado, resistente al agua y de larga duración. Con este producto podrás crear unas líneas finas para lucir un look natural o unas líneas gruesas para conseguir un look más atrevido. Además, podrás encontrar lápices de ojos de diferentes colores para conseguir un make up rompedor. Su fórmula cremosa y de larga duración está diseñada para que tu maquillaje aguante en perfectas condiciones hasta 36 horas», cuenta Nyx.

Al igual que los productos de maquillaje son importantes, los utensilios que utilizaremos para crear nuestros mejores make up también lo son. Por eso Nyx nos resuelve todos nuestros problemas, pues además de tener una amplia gama de selección de brochas, ha sacado una especial para que siempre esté con nosotras la ficción que termina en unas semanas.

La brocha de esta colección tiene el soporte dorado, un tono de lo más glamuroso. «Esta brocha profesional es perfecta para aplicar tanto polvos sueltos como polvos prensados por el rostro o el cuerpo. Dejará tu maquillaje con un aspecto impecable durante horas», apunta la firma estadounidense. ¡A qué esperas!