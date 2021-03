Olga Moreno abre los ojos: su relación con Antonio David, en peligro

La serie documental de Rocío Carrasco sigue trayendo mucha cola y generando debate en la opinión pública. La hija de la más grande dejó sin palabras a los millones de espectadores que siguieron Contar la verdad para seguir viva y que escucharon su testimonio demoledor sobre Antonio David Flores, su exmarido y padre de sus hijos, a quien acusó de haberla maltratado física y psicológicamente. Llegados a este punto, son muchos los que se preguntan qué tiene que decir Olga Moreno, actual pareja del malagueño, sobre todo este asunto. ¿Ha vivido ella algún episodio similar a los que recogió la heredera universal de la más grande? Por lo visto, ha empezado a ver cosas en su esposo que no le gustan un pelo…

Rocío Carrasco da la cara

> Han sido muchos años de silencio. Años en los que la primogénita de la Jurado ha soportado carros y carretas, haciendo oídos sordos a todas las críticas y afrentas que se han vertido sobre ella desde los platós de televisión y los principales medios de comunicación del país. Un escarnio público que la dejó sumida en el más profundo y oscuro de los pozos emocionales, pero ya no se calla más. El pasado 21 de marzo, Rocío Carrasco dio un paso al frente y desveló el calvario que ha sufrido por culpa del supuesto maltrato físico y psicológico que Antonio David Flores habría ejercido sobre ella. Relató episodios aterradores que hablaban de agresiones verbales y de violencia extrema.

“Daba igual quien estuviera delante. Me decía: ‘inútil, no sirves para nada’. En esa época yo estaba un poco más gordita, y me decía: ‘estás gorda’. Puede parecer una tontería, o una gilipollez, pero ya no es la palabra, es la forma… Hubo una o dos veces que la cosa pasó a mayores. Recuerdo un tirón de pelos. Me cogió del pelo y me tiró hacia abajo, me tiró del pelo hacia abajo. Estaba sentada en un sofá, en una mesa camilla, me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento No sé por qué lo hizo, no lo recuerdo”, lamentó Rocío Carrasco en la serie documental, desbordada por su propio llanto.

El difícil papel de Olga Moreno

> Resulta muy complicado no empatizar con Rocío Carrasco y con el infierno por el que ha pasado en los últimos veinte años. Es por esto que la mayor parte de la opinión pública se ha posicionado con ella y ha tachado a Antonio David Flores de maltratador, sin que ni siquiera haya sido juzgado por un tribunal. La imagen pública del malagueño ha quedado a la altura del betún, y de su escarnio público también sufre su segunda esposa y madre de su hija pequeña. Olga Moreno se ha visto en medio de esta terrible polémica y su nombre suena con fuerza en la cabeza de muchos espectadores, que se preguntan si ella también ha vivido episodios similares a lo largo de su más de diez años de matrimonio con el otrora guardia civil.

Las informaciones que llegaban en este sentido apuntaban a que Olga Moreno ha sido plenamente feliz en su relación y que “apoya al cien por cien a su marido” en esta crisis mediática por la que está pasando, tal y como ha indicado Belén Esteban, íntima amiga de la andaluza. Sin embargo, María Patiño tiene datos muy diferentes que podrían suponer los primeros indicios de que la esposa de Antonio David ha empezado a ver cosas en él que no le hacen ni pizca de gracia.

Olga Moreno ha abierto los ojos

> María Patiño ha indicado en Sálvame que la mujer de Antonio David Flores se ha puesto en contacto con una persona del pasado de su marido con la intención de conocer y profundizar en algunos detalles que le generarían ciertas dudas. Por lo visto, “ha empezado a ver ciertas cosas que no le gustan” o que no terminan de cuadrarle, y los tiros podrían ir por las numerosas infidelidades que en los últimos meses se han achacado al malagueño.

La persona en cuestión en Sonsoles, la mujer con la que supuestamente Antonio David Flores fue infiel a Rocío Carrasco. Según su testimonio, ella seguía viéndose con el malagueño cuando este rompió su relación con la hija de la más grande y empezó a salir con Olga Moreno. De hecho, ella era consciente de que el otrora guardia civil jugaba a dos bandas… La cuestión es: ¿por qué Olga ha querido hablar con esta mujer después de tanto tiempo?

“A ver si le pasa como a Rosa Benito, que cuando venga de Supervivientes abra los ojos y se dé cuenta de todo”, ha reflexionado Miguel Frigenti. ¿Se avecina un divorcio después del paso de Olga Moreno por el reality show más salvaje de la televisión?