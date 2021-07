Olga Moreno: así ha sido la entrevista a la ganadora de Supervivientes 2021 y sus palabras a Rocío Carrasco, en directo

DIRECTO: ‘AHORA, OLGA’ EN TELECINCO 01:29 – ‘AHORA, OLGA’

Finaliza 'Ahora, Olga'.

Olga se reitera: «Yo soy una persona que busca la unión. Si Rocío Carrasco quiere mi ayudar para acercarse a los niños, aquí me tiene».

El Maestro Joao le dice que su versión le parece «muy débil. Solo niegas las cosas y no aportas».

«No es cierto. Nos levantamos todos pensando que su madre le iba a saludar y pasó por su lado sin decirle nada… Aunque fuera cierto, yo si fuera la madre saludaría a mi niño de todas maneras».

Le explican a Olga Moreno el contexto de esa frase pronunciada por Rocío Carrasco en el documental. «Es tal cual como yo lo cuenta», afirma tras verse en ‘Deluxe’. A continuación ve el testimonio de Rocío.

El programa regresa a ‘Supervivientes’, al momento en el que Olga Moreno recibió la nota: «no tiene coño». «Te sobra lo que a otras les ha faltado durante mucho tiempo», leyó después en un mensaje que recibió de su familia.

Afirma que no se arrepiente de nada y que fue un día perfecto. «Tienes que asumir que esas exposiciones con niños traen unas consecuencias», le dice Tárrega. «Soy consciente de todo», le contesta.

Tras unos instantes de silencio, Olga Moreno contesta. «¿Qué te digo a esto? No utilizamos a los hijos para revalorizar la exclusiva. Él tenía mucha ilusión de ‘casarse’ con su Oa. A él le encanta una fiesta. ¿Qué más da? Si el niño fue muy feliz. Yo fui muy feliz. Su padre fue muy feliz».

Una vez más se recuerda un fragmento de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, en el que la protagonista lee parte de la exclusiva que Olga Moreno dio tras el día de su boda, en el que relata que se ‘casó’ también con David Flores. «Me parece muy bien, pero no me parece tan bien que a mi no me dieron la oportunidad de que yo viviera eso. Me hubiese ahorrado… Pero tampoco soy quien, para meterme en eso. Me hubiese ahorrado parafernalia para las fotos, el poner a un niño de 7 años como que se está casando con la mujer de su padre. Pero así la fotografía vale más», dijo en su momento.

«El 22 de junio, que le dan las vacaciones, le tiene que recoger en el colegio Rocío Carrasco. Como no lo hace, la secretaria llama a Antonio David y el padre, termina de trabajar y le recoge. A los tres días marchan a Málaga y no sabe más nada de la madre hasta día de hoy». Le preguntan porqué el joven no volvió en septiembre con su madre: «No sabemos nada de la madre. No se pone en contacto con nosotros».

«Su hijo no quiere ir a la boda porque si a su hermana no la han invitado, él no quiere ir a la boda», desvela Moreno.

«El padre dice que no le ha llegado ninguna invitación. Pero si el niño, no le recoge la madre, que le toca. ¿Qué quieres que haga?», sigue Olga Moreno. Carlos Sobera pregunta qué pasó en septiembre.

Antonio Rossi interviene: «Ella desmiente esta versión porque el primer vacacional era de Antonio David Flores. Ella cede su mes a cambio de que el septiembre esté con ella para su boda». Responde Olga: «No es así. Al padre le llaman y le dicen que al niño no le han recogido su madre. Hasta día de hoy. No se sabe más nada. Ella invita a su hijo por burofax».

«Lo único que he vivido es que a Antonio David le llama la secretaria y le dice que su madre no había ido a recogerlo al colegio, que él va a por el niño. Recoge al niño en el colegio, que no se preocupe que estarán tres días en Madrid y si no se irían a Málaga. Y nos lo llevamos a Málaga. Y hasta el día de hoy», cuenta Olga Moreno.

Se vuelve a la docuserie, al momento en el que Rocío Carrasco cuenta la última vez que vio a su hijo, que nunca fue reintegrado por su padre, y que el joven tendría que haber estado en su boda con Fidel Albiac. Se muestra el email enviado por su abogado al de Antonio David Flores.

«La realidad es que se encuentran una situación en la que la madre está desesperada que acaba con la separación de madre e hija por causas ajenas a ambas. No disfracemos…», le dice Isabel Rábago, sin conseguir una respuesta concreta.

Antonio Rossi: «Rocío Carrasco dice que tenía terror a su hija. Y que vomitaba pensando que llegaba el lunes». «O yo he vivido una película con esa niña… Esa niña quien la conozca, ¡tiene un corazón! No ha salido ni de fiesta», justifica la andaluza.

«A Rocío Carrasco nunca la he llamado. Nunca la he tenido que llamar yo. Porque no soy su madre».

«Cuando Rocío Carrasco ha dicho cualquier cosa de los niños, ha sido con abogados», sentencia.

Emocionada, Moreno responde: «Me parece tan duro. Aunque fuese cierto, no ha existido… No ha habido esa conversación. No me ha pedido ayuda nunca Rocío. Y no creo que Rocío Flores la haya faltado al respeto».

El programa vuelve a recordar la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, concretamente al momento del hospital, cuando Rocío Carrasco afirma que les pidió ayuda porque no podía con su hija.

Se vuelve a ‘Supervivientes’, al momento en el que Olga desveló que tenía ganas de bautizar a su hija Lola y a David Flores. Una afirmación que creó mucha controversia. «¿Qué hay de malo?», pregunta. A lo que el Maestro Joao le responde «estás ninguneando a la madre, se ve así». «El niño está deseando, es muy capillita, la culpa es nuestra porque por una cosa u otra no se ha hecho. ¿Pero qué hay de malo?». «Es el ninguneo a la madre», reitera Joao.

«La gente que quiere a Rocío Carrasco, que no miren a mi marido, que miren más cerca. Que la ayuden. Que no miren a mi marido, es lo único que pido». «¿A quién tiene que mirar Rocío, a Fidel?», le pregunta Rábago. A lo que Olga continúa diciendo que no miren a su marido sino a «gente que tienen más cerca».

«Durante estos 22 años, Rocío Carrasco siempre ha dicho que lo que tengamos que ver con los niños, que se habla con los abogados», añade.

Mara López le pregunta si podría tender puentes con Rocío Carrasco para que esos niños estén bien, si sería capaz de olvidarlo todo. «Yo lo dije en una entrevista, que ella sabe mi teléfono y me puede llamar cuando quiera para juntar. Estoy dispuesta a lo que sea, pero viendo esto…», responde.

«Como vengo de Honduras, cuatro meses, es tanta información… No he visto nada y he visto a mi familia tan derrumbada, que hasta mi hija pequeña ha tenido que ir al psicólogo… No os lo podéis llegar ni imaginar, ha habido papeles en el baño diciendo que Antonio David es un maltratador. No os podéis imaginar lo que han sufrido esos niños, que no son míos», desvela Olga Moreno, sin poder contener las lágrimas.

Los colaboradores le dan su opinión al respecto pues ninguno lo ha percibido de ese modo, sino como que ella usurpa su figura como madre. «Su hija ha sufrido mucho porque su madre no ha estado en el hospital con su hermano. Por eso no se habla con su madre. Me levanté nada más llegar Rocío y dejo a su madre y viene el padre… ¿Lo he hecho mal? ¿En qué me he equivocado?», sigue Olga.

Olga Moreno escucha el resto del relato de Rocío Carrasco sobre el hospital, en el que cuenta que al entrar en la habitación se encontró a Olga en la cama con su hijo David. «¿Dantesco? Si Rocío va por otro sentido no se lo voy a consentir. Porque lo único que he hecho ha sido cuidar a sus hijos, que no son míos. No te lo voy a consentir, no vayas por ahí. Sobre todo por su hijo. Y no digo nada más».

«Te estoy diciendo lo que yo he vivido», insiste. «Rocío tardó cinco días en llegar al hospital. No hay más».

«Yo no voy de madre coraje porque yo no soy su madre», responde nada más terminar el vídeo. «Con documentos te puedo asegurar que el niño ingresa y a los cuatro o cinco días van los padres. La hija la llamada todos los días. Preguntárselo a su hija, no a mí. ¿Yo qué hago?», le dice a Isabel Rábago, que le hace un breve resumen de lo que contó la hija de ‘La más grande’.

Insiste en que Rocío Carrasco tardó 5 días en ir a verle. Se ve a Carrasco explicando su versión, totalmente diferente.

Rábago: «Hay parte del relato en la que coincidís los dos». Olga sigue: «mi marido tiene la misma reacción que yo. Chapó por él. No recuerdo si se saludaron, pero estaba de un lado la madre y al otro lado de la cama, el padre». «No es cierto que el niño dijera eso de que habíamos dicho que no iban a ir a verle».

«Yo no me voy a levantar de una manera efusiva para saludar a Fidel Albiac. Tengo mis motivos y no voy a entrar. Sí te puedo decir, que por el niño, tanto su madre como su padre, estuvimos como 10 días en los que éramos una familia. Tanto ella como nosotros».

«Eso es mentira», dice categórica. «Nos dicen que David tenía una neumonía. Rocío Flores llama a su madre muchas veces. Después de cuatro o cinco días, yo estaba recostada con David y sobre la 1 de la madrugada llega su madre y Fidel. Yo no me lo esperaba, la verdad. Y mi reacción fue: ‘anda David, mira que ha venido, es tu madre, que alegría’». Se acercan con el niño, están con él, al poco llega el padre y a los dos segundos sale y él reaccionó igual que yo. Ya está», dice.

Se muestra un fragmento en el que Rocío Carrasco explica el episodio del hospital con su hijo.

A continuación se recuerda el ingreso hospitalario de David. Un tema en el que sus versiones también son contradictorias. Tras recordar las palabras de Olga en ‘Deluxe’, la andaluza reitera su versión.

Se retoma el tema de los piojos. Olga Moreno lo desmiente. «Yo con la limpieza soy… Los niños iban siempre de punta en blanco. Imagino que Rocío lo decía para atacarme a mí, que no he cuidado de sus hijos, que soy una guarra… Me parece que si los niños han tenido piojos, ¿me está llamando a mí guarra? No soy ninguna guarra, solo he cuidado de sus hijos y han ido de punta en blanco».

Los colaboradores le intentan explicar. Rossi: «Rocío se ve imposibilitada por lo que pasó y las consecuencias de lo que pasó, para tender puentes». Matamoros: «Ella ha verbalizado que no puede perdonar a su hija». Rábago: «entiendo lo que dices, pero tu estas equiparando dos relaciones madre e hija que no son iguales. Con estas afirmaciones no te planteas que pueda hacer daño a una madre que lleva en proceso de reconstruirse…».

Olga Moreno dice que puede ser que los haya consentido, pero que también han estado muy encima de ella con respecto a los estudios y al orden. Se explica sobre el discurso anterior después de que Antonio Rossi le ponga en contexto, ya que la relación es diferente entre ambas con sus hijas. «Me puede poner rocas en el camino, pero cruzo mares por estar con mi hija. Te digo lo que yo haría. Rocío Carrasco que lo haga».

Cristina Tárrega: «¿Ella os hace responsable de la no relación con sus hijos?», que respondes. «Lo vuelvo a decir, me hubiera encantado que estuviese ahí. «Si me hace responsable, ¿qué hago? Lo he hecho lo mejor posible. Eso es una cosa de la madre y de los hijos. A mí no me pueden hacer responsable. Yo soy madre y yo iría con mi hija hasta el fin del mundo… ¿Qué ha robado al niño? Me muero… Si me roban a mi hija cruzo mares. A mí nadie me puede quitar a mi hija. Lo puedo hacer mejor y peor, pero mi hija estaría conmigo».

Responde Olga Moreno: «Le he regalado collares, pulseras, igual que su madre lo habrá hecho. No me suena esa anécdota. Nada», afirma rotunda. «Que a mí me diga que en casa del padre iba con unos collares. Pues iría. Pero no iba vestida inadecuada».

Se recuerda un vídeo en el que Rocío Carrasco cuenta que Olga fue muy permisiva con su hija durante su adolescencia. Ella le pidió que se quitara unos collares de cuero por su seguridad. La niña le hizo caso pero, tras volver de casa su padre, llevaba los collares y le dijo: «Me ha dicho Olga que qué mala madre eres, que no me dejas ponerme los collares».

Marta López: «Cuando los hijos vienen de estar con su madre. ¿Le hablabais mal de ella?». «En mi casa nunca se ha hablado mal de Rocío Carrasco», sentencia Olga Moreno.

Isabel Rábago le muestra dos portadas en las que Antonio David Flores habla del estado de su hijo, pero Olga se cierra en banda y solo quiere responder lo que ha sucedido con ella. Carlos Sobera le dice que como no se trata de un tema directo sobre Olga, que hay que esperar a la respuesta de Antonio David. «Aquí estamos a otras cosas», dice.

Kiko Matamoros: «Vosotros habéis utilizado a los hijos de tu marido para vender revistas. Me consta que él ha pedido perdón a sus hijos, ¿tú has hecho esa reflexión?». «Me he arrepentido de cosas que he hecho, lo he dicho en la isla, como por ejemplo estar menos pendiente de Rocío por estar pendiente de David. Me he arrepentido de cosas nuestras que han sucedido, pero desde el amor. No he utilizado nunca a los niños de Rocío Carrasco. Nunca». «De David no respondo, te voy a hablar de mí».

Cristina Tárrega: En ningún momento como persona, que te has cruzado con Rocío, ¿has intentado arreglar las cosas con Rocío?». «Creo haber coincidido con ella dos veces en mi vida, y en el hospital. YO ahí salí a terraza a fumar con ella, hablé con ella por primera vez y le dije que no veía normal que esos niños, que llevaba yo 16 años con ellos, que no fueran a la playa, de ir al cine… Una serie de cosas que no eran así. Eso es lo que transmitían los niños a nosotros, que necesitaban tiempo con su madre».

Se recuerda un fragmento de la docuserie de Rocío Carrasco en la que cuenta que cuando su hija era adolescente, ella se iba a Sevilla porque no se llevaba bien con ella. Lo desmiente categórica. «No he tenido mala relación con Rocío Flores. Desde que era chiquitita, era muy de su padre y cualquier persona que rozara a su padre era… Me va a quitar el puesto. Me costó la misma vida ganármela».

«A mí no me cuesta ningún trabajo pedir disculpas a Rocío Carrasco. Pero voy a hablar de lo que yo he hecho», insiste. Isabel Rábago: «Como mujer, llegas a saber que se intenta suicidar, ¿tú qué haces? ¿La ayudas?». Responde: «¿Cómo quieres que yo ayude a Rocío Carrasco? Sé lo que he hecho cuando me he enterado, cuando sale de GH VIP nos lo cuenta el abogado en el hall del hotel. Días después se lo cuenta el padre a su hija, y lo que pasa, que cuenten ellos»:

Isabel: ¿Como mujer, cómo reaccionas al episodio entre madre e hija, como lo llevas? «Yo estoy con Rocío Flores, no te puedo decir otra cosa».

«¿Consideras que es mala madre?», le pregunta Antonio Rossi. Ella no quiere responder, solo quiere hablar de su papel.

Kiko Matamoros: como explicas que digan que utilizas a esos niños para hacer daño a la madre. «Si me separase de mi marido, me hubiese encantado que quisieran a mi hija como yo quiero a esos niños. Me hubiera encantado que Rocío Carrasco hubiera estado presente. Siempre. Sería más fácil para nosotros. Nos ha costado muchísimo. Espero que algún día abra los ojos y esté con esos niños».

No puede evitar emocionarse: «Pero lo haría otra vez. No he hecho nada malo. Solo querer a esos niños», dice entre lágrimas.

«Imagino que Rocío Carrasco lo amará. Parece que he cometido un delito por querer a esos niños. Les quiero mucho. Les tengo mucho cariño». Dice que de haber sabido a la repercusión, hubiese medido sus palabras.

Se recuerdan varios programas de Telecinco en los que diferentes colaboradores hablan sobre Olga y lo que decía de su familia. También se pone el fragmento en el que Rocío Flores asegura que no le hacía bien que hablase de ella.

Isabel Rábago le dice que en la isla ella contó que Rocío Flores llamaba a su madre todos los días de su madre. Rocío Flores lo ha negado ella. «Rocío Flores ha llamado a su madre muchas veces. Su padre y yo hemos intentado que lo hiciera, en Navidad…». «¿Entonces Rocío Carrasco miente?», le pregunta la periodista, recordando las veces que contó que había recibido llamadas de su hija. «No vengo a convencer a nadie. Te puedo decir que ha llamado muchas veces a su madre. Y me alegro. Y ojalá siguiera llamándola».

«He llevado al médico día sí, día también. He tenido tutorías con sus profesores y he estado siempre con ellos. Pero como haría cualquier padre con hijos separados».

El Maestro Joao le dice que ve una contradicción en que diga que se siente incómoda ante las cámaras cuando ha estado delante de ellas más de tres meses. También le dice que le han contado que no ha hablado tanto de su hija. «Llegó un día que empecé a contar de mi Lola», aunque al principio aseguraba que prefería tener la mente en blanco.

«Yo no soy su madre. Su madre es Rocío Carrasco. Que yo diga ‘mi Rocío’… Perdóname, pero siempre digo ‘mi Ana, mi Rocío’… Yo no pienso en que le puede doler. Hablo desde el corazón, no mido mis palabras».

«Eres consciente de que cuando dices ‘Mi David’, ‘Mi Olga’, ¿Qué hay una madre a la que le duele?», pregunta Cristina Tárrega. «El ‘mi’ lo pongo siempre en mi boca. Yo no pienso al decirlo en Rocío Carrasco, estoy hablando, me ha llevado un tiempo de hablar de Rocío, David y Lola, que no ha salido pero la he mencionado todos los días. Un día pensé que no tenía que tener la mente en blanco».

Se recuerdan el paso de Olga por el reality, concretamente las veces en las que habló de Rocío y David Flores. Ella se emociona al escuchar sus palabras.

«He dado amor a sus hijos. He ido a médicos y tutorías. Yo no soy su madre, soy una mujer que conocía a mi marido que tenía sus hijos. No soy una madre coraje, cualquier persona hubiese hecho lo mismo que yo».

Kiko Matamoros le pregunta si cree que ahora la situación es más fácil. Ella reitera que para ella y su marido hubiera sido más cómodo contar con Rocío. «No sé si será más o menos fácil. Te puedo decir lo que me gustaría, que abriera los ojos y viera que sus hijos están ahí».

«Lo que he hecho en estos 22 años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos. Lo volvería a hacer. No soy yo la que me hubiese gustado que su madre estuviese ahí, siempre. A nosotros nos lo hubiese hecho más fácil. No pierdo la esperanza y espero que en un futuro abra los ojos y vea que sus hijos están ahí».

«Una familia derrumbada pero se va a levantar. Lo tengo claro. No voy a dejar que se derrumbe». He visto tres cosas, no he querido ver más. Me lo han ido enseñando poco a poco, pero verlo… No quiero saber nada». «Estoy asimilando lo que he visto porque me parece muy surrealista. Hay cosas muy fuertes, pero bueno…»

«Voy a hablar desde el corazón. No sé explicarme y me da miedo una cámara. He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, Rocío, David y a mi hija de 8 años. Soy una persona muy fuerte, voy a estar siempre a su lado».

Olga Moreno entra en plató. Va vestida de azul y, aunque parece nerviosa, no deja de sonreír. «No vengo a convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco. Vengo a hablar de lo que se ha dicho sobre mí», asegura.

En unos minutos pisará el plató Olga, que contará como se ha encontrado su vida tras casi cuatro meses en Honduras y si tenía miedo de regresar.

Los colaboradores aseguran que tienen muchas ganas de conocer la opinión de Olga y de ver cómo responder a Rocío Carrasco.

Kiko Matamoros, Marta López, Maestro Joao, Cristina Tárrega, Antonio Rossi e Isabel Rábago son los colaboradores del espacio y podrán preguntar a Olga.

Comienza la entrevista protagonizada por Olga Moreno. Carlos Sobera da la bienvenida al espacio.

Tras regresar a España, donde se convirtió en la vencedora de 'Supervivientes 2021', Olga Moreno ha disfrutado de unos días en familia, a la que tanto ha echado de menos. Pero también ha tenido que hacer frente a toda la polémica generada tras la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Esta noche, la andaluza se sienta ante las cámaras para responder a Rocío Carrasco en un programa que se titula 'Ahora, Olga'.

Una esperadísima entrevista que empieza a las 22:00 horas en Telecinco y Mitele y que Look retransmitirá en directo. En ella, además de Olga Moreno, estará Carlos Sobera como presentador y moderador, y colaboradores como Isabel Rábago, Antonio Rossi o Marta López, entre otros.

A qué hora es la entrevista de Olga Moreno en Telecinco

La entrevista de Olga Moreno tras ganar Supervivientes 2021 comenzará a las 22.00 de la noche de hoy miércoles, en Telecinco, a las 21.00 horas en Canarias.

Podrás seguir la entrevista de la mujer de Antonio David Flores por televisión en Telecinco y a través de la web de Look para seguir en directo las palabras de Olga Moreno tras el comentado docuserie de Rocío Carrasco, exmujer de su marido.