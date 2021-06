Olga Moreno confirma que celebrará el bautizo de David Flores

Olga Moreno ha comentado en Supervivientes que tiene pensado celebrar el bautizo de David Flores y de su hija Lola.

Olga Moreno ha comentado en Supervivientes que tiene pensado celebrar el bautizo de David Flores y de su hija Lola. Sus comentarios han provocado ya algunas reacciones al respecto.

«Quiero bautizar al niño, a David, y a Lola. En Málaga. Él es muy capillita. Antes era muy difícil, pero ahora por qué no, si él quiere… Quien quiera venir que venga». Para muchos, esto es una provocación, para cualquiera que sepa leer no se veta a nadie ni muchísimo menos.

Comentaba que la celebración será íntima. Rocío Flores añadía que «siempre hemos sido los dos de bautizarnos. No lo hemos hecho por circunstancias y si ahora a él le hace ilusión pues que lo haga. Yo me bauticé con 15 años, hice la comunión a la vez, porque yo quise. Cuando falleció mi abuela no hice la comunión ni nada y luego me apeteció».

«Que quede claro que si Olga dice de bautizar a David es porque a David le hace ilusión. No es por ella» sentenciaba. Así las cosas, todo parece indicar que habrá festejo familiar y nos alegramos.

Ahora que se conocen todos los detalles de lo sucedido, quizá Carrasco deba presentarse en el bautizo de su hijo sin importarle lo más mínimo quien allí esté. Al parecer, será su tía Gloria Mohedano la madrina del niño por lo que todo quedaría en familia.

De ti depende que conozcamos tu valoración sobre las declaraciones de una Olga Moreno que cuando regrese de la isla va a tener bastante tela que cortar.

