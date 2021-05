Olga Moreno: «en mi casa estaba prohibido hablar mal de Rocío Carrasco»

Olga Moreno comentaba con Marta que en su casa estaba prohibido hablar mal de Rocío Carrasco.

Comenzaba su alegato indicándole a Marta que le dijese a Rocío Flores que «la echo mucho de menos y que no sabe cuánto me acuerdo de ella estando aquí. No me vengo abajo porque no quiero pensar en ello. Dile que me llevo muy bien con Gianmarco, con el más de los chicos».

De Antonio David Flores decía «Es como que le necesito. Necesito un abrazo. Lo echo mucho mucho de menos, que lo quiero mucho y que lo necesito en mi vida. Que lo amo y que espero que esté bien y que estén bien esos niños».

De lo sucedido con Rocío Carrasco reconocía que «la verdad es transparente. Tenemos toda la verdad, todas las pruebas (…) He visto a David llorar mucho por los niños desde que tenían cuatro años. Los domingos esos niños se agarraban al cuello del padre y era yo quien los tenía que quitar. No sabes lo que es eso».

«No me voy a poner una medallita. Ellos me aman pero porque lo que he hecho es ayudarle e intentar que estén bien. Y que vivan su infancia. Cuando conocí a mi suegra el primer día se abrazó a mí llorando y me dijo que por favor no le hiciera daño a su hijo. Imagínate lo que ha sufrido» añadía.

«Yo soy David y no sé lo que hubiese podido hacer. En mi casa nunca se ha hablado mal. Estaba prohibido» sentenciaba. Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

