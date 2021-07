Olga Moreno gana Supervivientes, ¿volverá la audiencia a ver Telecinco?

Qué curioso. Tras el famoso «no tiene coñ*» y la petición de la audiencia de no ver Sálvame, Olga Moreno ganaba ayer en Supervivientes.

Qué curioso. Tras el famoso «no tiene coñ*» y la petición de la audiencia de no ver Sálvame, Olga Moreno ganaba ayer en Supervivientes. Que conste que ella nos ha parecido una buena concursante y que ha aguantado el tirón como los demás, pero algo huele mal aquí.

Gianmarco ha demostrado que no es el tipo que vino a GH, sino alguien que tiene la capacidad de enfrentarse a grandes retos. Melyssa ha sorprendido con una educación selecta y con una forma de controlar sus nervios excepcional. Cualquiera de los habría sido justo vencedor del programa.

Que lo sea Olga refleja el deseo de la audiencia, pero también, no nos engañemos, garantizarse su presencia en diversos programas en los que responderá a Rocío Carrasco, con motivo y razón, de las acusaciones recibidas.

No nos olvidemos que Carrasco pasó de los datos judiciales, irrefutables, a acusar a Olga de falta de higiene de sus hijos (comentó que el pequeño David tenía la cabeza llena de piojos) o de falta de atención (el famoso caso de la rotura del brazo del antedicho sin que nadie le llevase al hospital).

Ayer mismo empezó a fraguarse el tema. Rocío Flores y David recibían a Olga en el plató (ignoramos por qué no se le permitió hacerlo a Antonio David). Rocío le decía que «Te lo mereces. Qué maquina eres de verdad. Estamos tan orgullosos del concurso que has hecho, has hecho un pedazo de concurso pase lo que pase».

David Flores le decía «Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho súper bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Te llamas Olga Moreno la mejor del mundo entero». Pues eso. Ahora que digan los reventados de guardia que son víctimas de la manipulación y cien mil historias más. Nuestras felicitaciones a Olga. Empieza el baile.

Reality shows Televisión #olga-moreno #Supervivientes 2021