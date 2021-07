Olga Moreno: «por mi hija cruzo mares»

Es la frase que mejor resume la opinión de Olga Moreno sobre Rocío Carrasco. Estuvo incontestable y bastante creíble.

Es la frase que mejor resume la opinión de Olga Moreno sobre Rocío Carrasco. Estuvo incontestable y bastante creíble. El formato de escuchar lo que la antedicha decía de ella y su respuesta fue bastante acertado.

Bulldog, la productora, se enfrenta así a La Fábrica de la Tele intentando conseguir un doble salto mortal que debería beneficiar a Telecinco. De nada sirvieron ni la exclusiva mostrando la felicidad, ni la visita a Vázquez. Ayer mandó Olga Moreno.

«No quiero convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco (…) Voy a hablar desde el corazón porque quiero decir que no sé explicarme. He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, Rocío, David y mi hija de 8 años, Lola, pero estoy fuerte. Soy una persona muy fuerte. Voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos pero aquí estoy» comentaba.

«Nos hubiese encantado que la madre estuviera ahí. Me muero si a mí me roban a mi hijo. A mí nadie me va a robar a mi hija. Mi hija va a estar conmigo. Yo por ella cruzo mares» añadía.

Reventados S.L. prepara ya la respuesta al programa entre vítores y alabanzas a una Rocío Carrasco que sigue teniendo argumentos contrastables en lo legal, pero que a muchos no termina de convencer.

El duelo está servido. Habrá que ver cómo reacciona la audiencia ante el mismo y si Olga no se convierte en la que salve los muebles del imparable abandono del personal ante cualquier propuesta de Telecinco. Esperamos tu opinión al respecto.

Declaraciones Televisión #olga-moreno