Olga Moreno, “una familia destrozada” y un relato totalmente opuesto

La entrevista que ha protagonizado Olga Moreno esta noche de miércoles era una de las más esperadas de los últimos meses. A su regreso de ‘Supervivientes’, programa que ha ganado, la andaluza ha tenido oportunidad de responder a Rocío Carrasco, que la convirtió en una de las protagonistas de su relato en la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

La andaluza ha llegado a plató enfundada en un mono de color azul que ha llamado la atención en las redes sociales, pues algunos usuarios lo han relacionado como un guiño a la ‘Marea Azul’, que ha ido en contra de Rocío Carrasco en estos últimos meses. Nada más sentarse, se ha podido ver que se encontraba nerviosa ante la entrevista, pero poco a poco se ha ido relajando para contar sus vivencias.

“No vengo a convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco. Vengo a hablar de lo que se ha dicho sobre mí”, ha dicho al poco de saludar a Carlos Sobera. Estos primeros días de reunión, aunque felices porque ha podido ver a los suyos, no han sido fáciles para Olga, que se ha encontrado a su familia tocada. “He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, Rocío, David y a mi hija de 8 años”, ha contado sin poder evitar emocionarse.

Ahora más que nunca, estará al lado de todos ellos, “soy una persona muy fuerte, voy a estar siempre a su lado. Una familia derrumbada pero se va a levantar. Lo tengo claro”, ha sentenciado. Sin embargo, ha sido hacia la parte final de la entrevista cuando Olga Moreno, se ha roto por completo. “Como vengo de Honduras, cuatro meses, es tanta información… No he visto nada y he visto a mi familia tan derrumbada, que hasta mi hija pequeña ha tenido que ir al psicólogo… No os lo podéis llegar ni imaginar, ha habido papeles en el baño diciendo que Antonio David es un maltratador. No os podéis imaginar lo que han sufrido esos niños, que no son míos”.

Dos mujeres, dos versiones

Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido que su versión de lo sucedido es totalmente opuesta a la que contó Rocío Carrasco. El programa ha recordado algunas de las narraciones que la hija de ‘La más grande’ hizo en su docuserie y, tras escucharla, Olga Moreno siempre se ha mostrado contraria, defendiendo su propia verdad.

Las malas palabras de Rocío Flores a su madre, el suceso del hospital, la boda de Rocío Carrasco, la conversación que habrían tenido en el centro médico… La versión de Olga no tiene nada que ver con la que dio Rocío hace unas semanas, lo que era esperable, pero ha descolocado a algunos de los colaboradores.

Eso sí, no ha dudado en mandarle algún que otro mensaje a Rocío Carrasco, a quien ha instando a retomar el contacto con sus hijos: «No pierdo la esperanza y espero que en un futuro abra los ojos y vea que sus hijos están ahí. Te puedo decir lo que me gustaría, que abriera los ojos y viera que sus hijos están ahí», ha dicho, para poco después tenderle un puente a Carrasco, como su hija hiciera hace algunos días, «ella sabe mi teléfono y me puede llamar cuando quiera para juntar. Estoy dispuesta a lo que sea», ha dicho. Y así ha dejado la puerta abierta a una reconciliación que, si bien le gustaría que se produjera, no ve muy factible.