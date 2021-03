Olga Moreno y Antonio David Flores: su última oportunidad para salir de la ruina

Antonio David Flores: condenado a pagar 60.000 euros

> Antonio David Flores se separó de Rocío Carrasco en 1999 y, desde entonces, se adentró en un infierno judicial que le ha traído graves consecuencias. El exyerno de la Jurado fue condenado a pagar altas cantidades de dinero. Pero, alegó que era insolvente para no enfrentarse al castigo del juez. Aunque, Rociíto no estaba dispuesta a perder la guerra. Así que, no paró hasta demostrar que el padre de sus hijos estaba cometiendo un delito de insolvencia punible y estafa procesal. La justicia todavía no ha dictado sentencia. Aunque, por el momento, ha condenado a Antonio David a pagar 60.000 euros de fianza.

Según el diario El país, el tertuliano de Telecinco tiene que hacer frente a un castigo económico que podría destrozar sus cuentas bancarias. Rocío Carrasco ha demostrado que Antonio David cobró cerca de 200.000 euros justo el año que se declaró insolvente para no pagarle la pensión. Por aquel entonces, la hija de la Jurado tenía la custodia de sus hijos, y Antonio David debía pasarla un dinero todos los meses. Sin embargo, puso su capital a nombre de su mujer, Olga Moreno, para que fuera ella quien cobrase los trabajos que hacía en los medios de comunicación.

