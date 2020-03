Omar Montes aclara que no hizo trampas para ganar ‘Supervivientes 2019’ y habla de cómo es Isabel Pantoja como amiga

Omar Montes aclara que no hizo trampas para ganar ‘Supervivientes 2019’ y...

Omar Montes ha sido invitado al programa de Carlos Sobera, ‘Volverte a ver‘, para darle una sorpresa a una gran fan. Durante la entrevista que el presentador le ha realizado al cantante han salido muchos temas, tanto de su infancia, su paso por ‘Supervivientes 2019’, la relación que tiene hoy en día con Isabel Pantoja y muchos más.

Omar Montes habla sobre su relación con los Pantoja | Foto: Telecinco.es

Nada más comenzar la entrevista, Carlos Sobera le ha preguntado preocupado por las declaraciones que había hecho Omar Montes, donde admitía haber ganado el concurso a base de trampas. Pero el artista lo negaba, alegando que todo tiene una explicación y es que, según el ganador de la pasada edición de ‘Supervivientes’, supo «acomodarse en la victoria«.

«Yo lo llamo mayormente performance, es como acomodarse en la victoria, muchas veces no es hacer trampa. Por ejemplo, en la prueba de la apnea, había un altillo y luego te hundes, pues si te puedes hundir un segundillo más tarde, eso que te llevas» explica Omar, que después de aclarar este tema, ha admitido que no tuvo una gran infancia debido a la falta de dinero, «Tenía menos dinero que uno que se está bañando. Antes no podía llevar a mi abuela y a mi hijo al cine».

Omar Montes en el plató de ‘Volverte a ver’/telecinco.es

Otro de los temas principales de conversación fue la estrecha relación que mantiene con Isabel Pantoja: «Isabel como amiga es una maravilla, yo la quiero un montón, es como una madre, como si fuera mi mamá 2″, admitía en cuanto a su relación con la tonadillera. Sin embargo, a las preguntas sobre la relación de Isabel Pantoja con su hija no ha querido responder: «no lo sé, no estoy al corriente de eso la verdad. Yo hablo con Isabel, pero no hablamos de su hija«.

Con las puertas abiertas al amor

Pero no todo ha sido eso en la entrevista, sino que Carlos Sobera también ha tenido tiempo para preguntarle por su vida amorosa, a lo que ha confesado que ahora mismo tiene el corazón libre, pero ha dado las claves para que una mujer le guste: «mayormente tiene que ser simpática, buena gente pero sobre todo honrada. Yo a todas las veo muy guapas pero lo que realmente me gusta es que tengan buen corazón«.