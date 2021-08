Omar Montes anuncia una biografía, un documental y un viaje al espacio

Omar Montes ha apostado fuerte y quizá hasta gane la partida. Al parecer, es amigo de Jeff Bezos y sus proyectos de futuro son sorprendentes.

Omar Montes ha apostado fuerte y quizá hasta gane la partida. Al parecer, es amigo de Jeff Bezos y sus proyectos de futuro son sorprendentes. Amazon Prime habría, según él, apostado por él para protagonizar una serie.

«Me han elegido entre todos los artistas de España para grabar su primera serie a nivel mundial que se va a emitir en 170 países. No es un capricho mío. Es que las altas esferas me dan su bendición». Así de claro.

De Jeff Bezos comenta que «Me escribió un privado por Instagram, porque tenía en su playlist mi canción ‘La rubia’, me lo propuso y acepté. Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente». Agárrate.

Su biografía se titulará Mi vida mártir y no le falta razón al declarar que «Si yo he sido capaz de llegar hasta aquí, cualquiera pueda. Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle».

En fin. La libertad de expresión es lo que tiene. Lo malo es que el tiempo confirma, o desmiente, lo que uno afirma. En tus manos está comentar estas declaraciones y si te parecen, o no, verosímiles.

Seguro que tienes alguna opinión sobre Montes y sobre su forma de expresarse. ¿Te apetece compartirla con nuestros lectores? Atrévete a hacer tu vaticinio. Igual también consideras que va a ir al espacio o váyase usted a saber dónde.

