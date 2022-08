Omar Sánchez da por terminada su relación con Raquel Lozano tras conocer qué hacía esta señora antes de estar con él.

Omar Sánchez da por terminada su relación con Raquel Lozano tras conocer qué hacía esta señora antes de estar con él. Según Anabel Pantoja, que fue la que informó a su marido de quién es Raquel, la extremeña se dedica a filtrar la información de famosos a los medios para ganarse la vida.

Omar no sabía esto, por lo que todo parece indicar que el cabreo del joven está más que justificado. Lo malo es que él también va a entrar de lleno en el juego de la cadena que le va a dar de comer, por lo que nadie sabe cómo va a salir de esta.

Lozano queda en entredicho en este sentido e incluso parece que ha rentabilizado, a menudo, sus distintas relaciones con sus amantes. Ahora bien, ¿por qué se ha acercado a Omar si sabía que estaba comprometido? Pensar que todo ha sido una operación comercial, que se ha convertido en una revalorización del personaje y en unas vacaciones gratuitas, es algo que planea sobre Raquel.

Para variar, en Sálvame siguen apostando por defender al mensajero y por no permitir que Raquel se explique. Quizá lo permitan en breve, pero, de momento, esta partida la gana Anabel. Y más todavía con el mensaje que ha enviado Omar, «Entro sin compromiso, a Raquel la quiero un montón, se ha portado conmigo de diez. No tengo ninguna queja de ella, pero ahora mismo tenemos un paréntesis, porque yo entro a trabajar y no se sabe qué va a pasar y no sé lo que va a pasar fuera. Entonces, ya a la vuelta se verá qué es lo que pasa. Nada más, pero entro a disfrutar, a darlo todo, a conocer a la gente, trabajar, reírme y disfrutar, que es lo más importante». Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Parejas Televisión #Omar Sánchez #Raquel Lozano