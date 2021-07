Omar Sánchez defiende a Kiko Rivera e intenta atacar a Rafa Mora

Omar Sánchez ha dejado de ser el lánguido concursante que estaba deseando que lo expulsasen de Supervivientes. Ahora es uno más de Telecinco.

Omar Sánchez ha dejado de ser el lánguido concursante que estaba deseando que lo expulsasen de Supervivientes. Ahora es uno más de Telecinco. Para variar, comentaba que no iba a meterse en la relación de Anabel Pantoja con Kiko Rivera.

«Él supuestamente es el padrino y a ella le encantaría porque es como su hermano. Ha sido duro ver su enfrentamiento. Yo con ella estoy a muerte, la voy a apoyar en todo lo que sea» comentaba.

Mostraba la patita por debajo de la puerta al atacar a Rafa Mora. Este último le comentaba que «No me despierta ningún tipo de respeto ni admiración. Yo estuve en ‘Supervivientes’ hasta que me echó la audiencia, tú también, pero yo estuve siete semanas y me hubiera quedado hasta el final. Tú desde la segunda estabas pidiendo que te echaran como un llorón».

«La cabeza es muy difícil llevarla allí pasando mucha hambre. A veces piensas cosas que no debes. Eso es lo que más me traicionó. Quería luchar y seguir luchando, pero no pude» decía Omar Sánchez.

La señorita Pantoja indicaba, recordando a los poetas del Siglo de Oro, que «lo que hay que tener es un poquito de respeto y él es un concursante igual que todos. Eres un chulo. Levántate y respeta a todos los concursante por igual. Tú no haces ni una neurona porque haces el papel de Kiko Matamoros. Quieres ser él».

Pues eso, que Rafa Mora quiere ser Omar Sánchez y nosotros sin enterarnos. Las carcajadas del valenciano siguen resonando en Telecinco. Para olvidar.

