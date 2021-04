Operación bikini: ¿Por qué debes adelantarla para perder peso antes? | Lifestyle

Cuando viene el buen tiempo algo sabe a sol y a días más largos. Y esto nos recuerda que pronto nos iremos quitando ropa y empieza el clásico de cada año: la operación bikini. Pero no tienes que esperar a casi tocar el verano para ponerte a punto para perder peso, debes hacerlo antes y de forma constante. Descubre por qué.

Las prisas nunca son buenas porque luego ya no hay marcha atrás y estarás agobiada porque no has comido bien antes y el ejercicio te interesa solo un mes. Así no se pierde peso, es imposible.

Puedes consultar con una profesional y planificar

Si lo haces todo antes, tienes la posibilidad de poder hablar con un profesional de la nutrición y planificar un plan a medida. Así es crucial que lo hagas antes para que tengas un margen de tiempo a errores y poder establecer a diversos meses vista.

Esto te ayudará a comer mejor y a acostumbrarse a ello, mientras que también hay que dedicar tiempo a moverse y hacer deporte de forma continuada. Cuanto más tiempo se tenga, mucho mejor.

Nuestra salud no sufrirá

Verás como muchas personas se desesperan semanas antes del verano porque quieren rebajar barriga o cartucheras y entonces se ponen a dieta, pero esto merma su salud, porque no pueden hacerse las cosas mal. Nos estamos perjudicando y con este nuestra autoestima y motivación también bajan en gran manera.

La constancia es la mejor de las soluciones

Seguro que ya te han dicho que tengas paciencia. La constancia es realmente la mejor de las soluciones para enfrentar la operación bikini, y la vas a tener si empiezas antes a hacerlo. La paciencia no será tu aliada si lo dejas para el final.

Empieza a hidratarte ya

Como ves, empieza a hacer calor. Y esto quiere decir que debemos hidratarnos mucho más. Empieza a hacerlo ahora, bebe varios vasos de agua al día, es una técnica perfecta para estar más saludable, hidratarse totalmente y también saciarte, pues verás como tendrás menos hambre.

No hace falta hacer dieta

Esto parece fácil de decir. Pero es la realidad, hay muchas personas que empiezan dietas para unas semanas y no consiguen nada. Hay que comer un poco de todo, de forma sana, alimentos frescos y temporada y,en su justa medida, y cuanto antes lo hagas, antes se acostumbre tu cuerpo y mente a ello.