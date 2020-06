Oriana y Macarena: de pelearse a unirse contra Iván González en ‘La Casa Fuerte’

Oriana e Iván González confesaron en la gala 1 de ‘La Casa Fuerte’ que había algo entre ellos. No parece que sea nada serio de momento, pero existen ciertos sentimientos que han provocado tensiones en la convivencia y que han salpicado injustamente a terceras personas.

Oriana e Iván González en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

«Me he sentido utilizada por Iván. Encima es él el que me dice que yo le necesito a él», señaló Oriana ante la pregunta de Sonsoles Ónega en ‘El Debate’ sobre si se sentía utilizada por Iván González. Además, le echó en cara que le esté mareando y no le queda claro qué quiere de ella.

Después de un pequeño intercambio de reproches se emitieron unas imágenes en las que Oriana se indignada después de que Macarena se hubiera sentado sobre las piernas de Iván González. La venezolana primero atacó a Iván González: «¡Eres tonto! Eres un insensible, cagado de mierda».

Macarena se explica ante Oriana en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

Macarena quiso quitar hierro al asunto porque Iván González es muy amigo de Rafa Mora. De hecho, ella le llama cuñado. La concursante quiso explicarse, pero Oriana Marzoli no le dejó: «Me da igual tu relación. Soy una personaje chapada a la antigua y no me gustan esos mamoneos«. Después de insultar a Iván González nuevamente fue a por Macarena: «Macarena es ligera de cascos, le ha puesto los cuernos a Rafa Mora, pues una más o una menos».

La reconciliación entre Oriana y Macarena

El tiempo pasó y las aguas volvieron a su cauce. De hecho Oriana y Macarena arreglaron la situación, pero se notaba que ambas estaban molestas con Iván González, forjando una alianza temporal. «A Oriana le sentó mal lo de las piernas. No había sillas, y yo no es que me senté del todo. ¿Oye, te importa que me sienta así? que no hay sillas. Lo hablé con Oriana y a ella le molestó. Ella me lo quería decir e Iván le dijo que no le dijera nada. Le dije que Oriana está llorando, es impulsiva, y le decía a Iván que por qué estaba llorando. Él me decía que no pasaba nada». Está claro que sí pasaba algo, pero al menos Oriana y Macarena lo arreglaron.