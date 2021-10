Ortega Cano, entre las críticas de Rocío Carrasco y el feminismo de salón de Carlota Corredera

Si Rocío Carrasco criticaba a Ortega Cano por no asistir a la vista oral, Corredera ampliaba la información a pesar de las críticas recibidas.

Si Rocío Carrasco criticaba a Ortega Cano por no asistir a la vista oral, Corredera ampliaba la información a pesar de las críticas recibidas. Se recuerda que esta última está casada con un cámara del Gran Hermano en el que se violó a una concursante borracha de la que ni ella, ni la cadena, han dicho absolutamente nada. El feminismo no va por barrios y tampoco ha de estar al servicio de la productora que te paga.

Como es lógico, cuando Carrasco salió del juzgado número cinco de Alcobendas estaban allí todos los reporteros de Telecinco para preguntarle sobre qué había sucedido en el interior. Algo que no hicieron en otros tiempos en los que la justicia no le daba la razón.

Lo que dijo Carrasco fue «Ha ido bien… Me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiera tenido que aportar en mi vida y tengo que deciros que había mucha insistencia en que se aportaran documentos pero ahora en la vista hay mucha insistencia en que los documentos que se han aportado, se quiten del procedimiento».

De Ortega Cano reconocía que «me había gustado verle aquí. Mi hermana es la que menos tiene que ver en todo esto». Corredera hablaba de la mencionada indicando que el documento al que se refiere Carrasco «dejaría en muy mal lugar a Ortega Cano».

El ventilador se pone en marcha a la hora de elucubrar, comentar e incluso apuntar ciertas actitudes de un señor que fueron contadas por una señora en un diario. Como siempre, la credibilidad la tiene exclusivamente la parte que ellos eligen y la contraria tiene que limitarse a defenderse. Es el neofascismo más repugnante cubierto de un feminismo cargado de euros. Semejante tabla de salvación no será suficiente para salvar a un programa que cada vez ve menos gente y que está destinado a desaparecer.

