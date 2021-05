Ortega Cano: «le deseo lo mejor a Rocío Carrasco»

Ortega Cano ha querido comentar que le desea lo mejor a su hijastra y que ignoraba todo lo que ha sufrido tras sufrir un distanciamiento.

Ortega Cano ha querido comentar que le desea lo mejor a su hijastra y que ignoraba todo lo que ha sufrido tras sufrir un distanciamiento. No dudó en responder de forma clara a casi todo lo que se le preguntó.

Como por ejemplo, a la invitación que les hizo a Antonio David y a Olga Moreno a su boda con Ana María Aldón. «Era con el deseo de que estuviera allí los hijos (David y Rocío Flores) así como otros miembros de la familia. Era una situación difícil pero bonita por el cariño que les tengo. Eso no significa que yo tenga nada en contra de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac».

De Flores decía que «Soy creyente y trato de perdonar antes de pelear y entrar en una guerra. Ellos viven su vida y yo otra. No es mi hermano, como lo estáis pintando». Del documental comentaba que «Me sorprende la docuserie, para mí es nuevo. No he compartido todas esas cosas tan fuertes que cuenta Rocío. Hemos tenido un distanciamiento».

«Lo digo con la Biblia en la mano. No soy consciente del motivo porque no hemos tenido trato, se cortó hace mucho tiempo. Si uno deja de hablarse por lo que sea, quizás tiene un motivo y lo desconozco, pero no soy consciente porque no hemos tenido esa vinculación. Yo la sigo queriendo mucho, como si viviera su madre. Le deseo lo mejor, tenga suerte y que sea feliz» sentenciaba.

Ya veremos qué dice Flores al respecto de estas declaraciones y de las de su exmujer. Esperamos tus comentarios al respecto.

