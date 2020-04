Ortega Cano, molesto con las confesiones sexuales de Ana María Aldón en ‘SV 2020’: «Eso no va conmigo»

Ana María Aldón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2020’, pero parece que no para bien. Ya desde el principio se ha venido cuestionando cómo es la relación de la mujer de Ortega Cano con Rocío Flores, de quien es familia, pero ahora parece que el tema familiar también está empezando a estallar por los aires por otro de los lados: las hermanas del diestro.

‘Sálvame’ anunciaba que tenía una grabación en la que se escuchaba a una de las hermanas de Ortega Cano insultando gravemente a Ana María Aldón, pero todo apunta a que sacado de contexto es bastante más exagerado lo que podría ser una conversación normal entre hermanas. Al parecer, en esa grabación Carmen Ortega Cano o Conchi Ortega Cano insultan a la concursante de ‘SV 2020’ después de haber hablado de su vida sexual con el torero.

Kiko Jiménez se encontraba en el plató de ‘Sálvame’ para hablar de toda esta situación y Carmen Ortega Cano no dudaba en entrar por teléfono a desmentirle y asegurar que su relación con Ana María Aldón era muy buena: «Estoy muy disgustada con todo lo que se está diciendo. Todo lo que está diciendo Kiko es mentira. Te hemos dado gloria bendita. Jamás hemos vivido de esto ni de mi hermano. A mí lo que no me gustó de Ana María fue el comentario de la sexualidad. Ella tenía que haber dicho a Yiya ‘mi marido es un señor y no voy a decir nada de eso’. Yo no he hablado con ningún periodista».

Kiko Jiménez escuchando atentamente | Foto: telecinco.es

Por su parte, Kiko Jiménez tiene una teoría muy clara sobre Gloria Camila y Rocío Flores, algo que ninguno de los colaboradores que se encontraban esa tarde en el programa compartían: «Creo que están compinchadas, una en Honduras y otra en Madrid, y que lo que pretenden es quitarse de en medio a Ana María Aldón». Sin duda, una teoría un tanto loca pero que al que fuera pareja de Gloria Camila le cuadra totalmente.

El torero explica su situación

Ha sido Ortega Cano el que se ha decidido a llamar a ‘Sálvame’ para mostrar su malestar con toda esta situación: «Estoy regular porque esto es una situación muy desagradable. Creo que soy una persona que he estado siempre a la altura de las circunstancias, he estado con todos los medios cuando me lo han pedido y con todos los respetos del mundo. Creo que de la misma forma me tienen que tratar a mí. Tengo una familia que parece que la quieren desordenar«.

Ana María Aldón en ‘SV 2020’ | Foto: telecinco.es

El torero ha asegurado que la primera en su familia es Ana María Aldón y que le siguen sus tres hijos y sus hermanos: «Yo estoy enamoradísimo de ella y ella de mí, no pasa nada. A mis hermanos les cae bien Ana María», dice Ortega Cano puntualizando que si en la grabación se escucha a su hermana Conchi es porque está fatal de los nervios y es mayor. Además, el diestro se ha pronunciado sobre las confesiones sexuales de Ana María Aldón y ha dicho claramente lo que piensa: «Son unas palabras que a mí tampoco me gustaron, lo tengo que decir con toda honestidad. Yo soy una persona que tengo un currículum, un hombre con talante simpático y agradable pero eso son cosas privadas. No se puede decir ahí, ni menos ni más eufórica. No me gustó, no va conmigo eso».