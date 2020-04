Ortega Cano no entiende que Ana María Aldón no le pare los pies a Yiya en sus enfrentamientos con Rocío Flores

‘Supervivientes 2020’ no deja de dar grandes momentazos y hay algunos concursantes que se han convertido en los protagonistas. Ahora que los concursantes que todavía no habían sido expulsados conocen la presencia de los demás en otra isla, la historia se ha puesto todavía más interesante. En la pasada gala se vivieron los reencuentros entre los concursantes y hubo más palabras malas que buenas entre muchos de ellos.

Uno de los reencuentros más esperados era el Yiya y Rocío Flores, quienes se habían llevado a matar durante su corta estancia en la isla. Dicho reencuentro fue bastante doloroso para Rocío Flores, que escuchaba en silencio cómo Yiya le decía que había robado comida y que se la había comido toda. Al otro lado de la puerta estaba Ana María Aldón que la recibía como una madre. Sin embargo, durante la gala se reencontraron todos de nuevo y Yiya desveló que Ana María había dicho que ella y Rocío Flores no eran familia.

Antonio David Flores cuenta lo que dice Ortega Cano | Foto: telecinco.es

La joven no sabía si había escuchado bien el vídeo pero resultó que sí y a Ana María Aldón le pilló un poco por sorpresa. Yiya terminó diciendo que su compañera igual no había dicho eso pero con la cara dejaba claro que sí había escuchado esas palabras. No hay duda de que para Rocío Flores se trata de algo bastante doloroso y, en directo, aseguró que ella no podría ser amiga de una persona que hace daño a su familia, algo que está haciendo Ana María Aldón desde el principio.

Ortega Cano se pronuncia

De un tiempo a esta parte han sido escasas las participaciones José Ortega Cano en televisión hablando del concurso de su mujer, pero es Antonio David Flores el que habla con el torero y le cuenta lo que piensa del concurso de Ana María Aldón: «Ortega me ha dicho que hay un momento que no alcanza a entender si el comportamiento de Ana María viene por estar tanto tiempo en la isla o si hay factores externos que no conocemos».

Yiya se ha convertido en el centro de la polémica | Foto: telecinco.es

Además, el colaborador de ‘Sábado Deluxe’ ha contado que hay algo que le llama especialmente la atención, argumento que ha aplaudido Jorge Javier Vázquez, quien se ha mostrado más del lado de Yiya: «Pero a él le llama la atención que no es que no defienda a Rocío sino que no le haya parado los pies a Yiya. Lo que no se puede justificar no se puede justificar», decía. El presentador apuntaba: «Ana María solo lo verá cuando abandone ‘Supervivientes», comentaba.