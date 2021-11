Ortega Cano: reaparece después del chasco judicial de Gloria Camila

José Ortega Cano ha reaparecido tan solo unas horas después del último varapalo que ha recibido su hija, al conocer que la Justicia ha archivado las diligencias preliminares abiertas con motivo de la demanda que Gloria Camila Ortega presentó ante Rocío Carrasco. La hija La más Grande pedía en la misma que su hermana aportara los escritos que habría entregado a la productora La Fábrica de la Tele y a Mediaset para la grabación de la docuserie En el nombre de Rocío, pendiente todavía de emisión. ¿Qué tiene que decir el maestro de esta nueva polémica en la familia?

El padre de Gloria Camila ha llegado a Sevilla este jueves para asistir a un espectáculo taurino, como buen embajador del mundo toro que es. Lo ha hecho con un semblante serio, oculto con mascarilla, gafas de sol y flanqueado por dos hombres. Desde el principio tenía claro que su estrategia iba a ser el silencio sepulcral. Ortega Cano no ha contestado a ninguna pregunta, ni tan siquiera a la clásica inicial de cómo estaba ni a si estaba contento de estar en la capital hispalense.

Esto quiere decir que, por supuesto, no ha querido pronunciarse sobre la decisión que deja en fuera de juego a su hija Gloria Camila. Algo que empezó a fraguarse cuando el pasado viernes, Rocío Carrasco acudió al juzgado para presentar los documentos que la defensa de su hermana habían solicitado no se incluyeran en el procedimiento. ¿Qué contenían? Rocío habló de ello a su salida de la sala: «Al final me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida. Había mucha insistencia para que se presentaran documentos y ahora en la vista hay mucha insistencia para que el documento que se ha aportado sea retirado», comentó.

Sea como fuere, lo cierto es que puede que la fecha para conocer qué contenían los escritos (o diario según algunos) de Rocío Jurado, que podrían dar luz a algunas reflexiones de su vida, puede estar próxima. La segunda parte de la docuserie de Carrasco, En el nombre de Rocío, se encuentra en producción y podría aportar estos datos que tanta expectación han generado y que han hecho que las hermanas se vean envueltos en un proceso judicial.

La madre de Rocío Flores ha contado ya que existen una serie de documentos manuscritos por Rocío Jurado que revelarían la verdadera opinión de la cantante sobre su familia y que dista mucho de lo que los Mohedano como clan llevan años sosteniendo. Esto podría dejar a su marido Ortega Cano, a sus hermanos Gloria y Amador y a sus cuñados en mal lugar. La periodista Paloma García-Pelayo ha aportado mucha luz a esto en su artículo en Look: «Ortega es protagonista y no para bien. Tranquilidad. Se ha archivado, pero la demanda de Gloria dará voz muy posiblemente a lo que, entiendo, querían silenciar». Tic, tac.