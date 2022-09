Ortega Cano se sorprende de la respuesta de Ana María Aldón

Ortega Cano se ha sorprendido de la respuesta de Ana María Aldón. Su todavía mujer no se calla ya ante su familia política.

Ortega Cano se ha sorprendido de la respuesta de Ana María Aldón. Su todavía mujer no se calla ya ante su familia política. El diestro protagoniza la portada de la revista Semana confirmando su estupefacción ante lo expuesto por Aldón recientemente.

No en vano, el famoso cónclave de los hermanos Ortega para saber quién es el topo de la familia, arrojó noticias poco esperanzadoras para el futuro de Aldón como mujer del torero. Además, esta parece haberse mudado a Madrid para seguir colaborando en Telecinco de la forma habitual.

Dice José que las declaraciones son «fuertes y fuera de lugar», lo que confirma que ambas partes implicadas no están en su mejor momento. Teniendo en cuenta que Avilés ha intentado convertir todo esto en una confirmación de su profesionalidad, de la parecida a la Pantoja hablamos otro día, esto se ha convertido en un sainete disparatado del que nadie conoce cómo va a terminar.

Se ignora también por qué no aclaran si van a separarse o no. Mientras tanto, la matraca sigue sonando de forma desagradable y hundiendo a una figura del toreo que no parece encontrar su lugar definitivo para afrontar esta etapa de su vida.

Ya veremos qué sucede, pero este gesto de Ortega adelanta emociones fuertes de cara al futuro. Ya veremos cómo se desarrolla todo y cómo transcurre el divorcio si lo hubiera. Ojalá se reconcilien y vuelvan a ser una pareja feliz. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de una pareja tan mediática.

