‘OT 2020’: Anne se convierte en la expulsada de la Gala 6 y Rafa, Bruno y Hugo, nominados

En la televisión, el tiempo es oro. Y nunca mejor dicho. Se sabe de sobra que -casi- todo va pactado al milímetro y que poco se deja a la improvisación. Lo más comentado de anoche de ‘OT 2020’ fue algo que se salió del guion: la puesta en escena de una de las artistas invitadas. Estrella Morente fue elegida para cantar con Nia, la favorita de la semana pasada, y la cantaora decidió utilizar su actuación como plataforma para defender la tauromaquia y plasmar sus diferencias con la opinión de Maialen con respecto a este tema.

Así, volviendo al talent musical, una semana después de la grandiosa actuación de Nia, la audiencia sigue hablando de ella. La concursante ha conseguido casi millón y medio de visitas en YouTube y la interpretación de ‘Run de World’ ha pasado a ser una de las mejores de todo Operación Triunfo. En un momento en que el programa hacía su récord histórico de menor audiencia, va una de las participantes y se hace viral.

Jesús y Nia Peeples en la Gala 6 de ‘OT 2020’

El programa de ayer fue una mezcla de estilos y reunió ambos extremos: lo moderno y lo clásico (protagonizado por los nominados). Y la canción grupal es de lo segundo: ‘Video Kill the Radiostar’, de The Buggles. Con mucho ritmo, mucho baile y bastante coordinación. La ley OT dice que cuando la coral va bien, el resto de noche sigue de la misma manera y la conjunta no estuvo nada mal.

En su línea, Anne interpretó la mítica y romántica banda sonora de Ghost, ‘Unchained Melody’, de The Righteous Brothers. Mientras que Bruno se decantó por otro clasicazo de Stevie Wonder, ‘Lately’. Flavio marcó su esencia con la versión de Michael Bublé de la canción ‘That’s Life’, de Frank Sinatra.

Llegó el momento tan esperado de Hugo: cantar y bailar a la vez. Y el cordobés se coronó con su propia versión de ‘Ya no quiero ná’, de Lola Índigo. Para bien o para mal. Porque, por regla general, en las galas de OT siempre se lucen más canciones lentas, y Hugo no es la excepción.

Anne y Gèrard se besan tras la expulsión de ella en la Gala 6 de ‘OT 2020’

Rafa estaba encantado: la canción le iba como anillo al dedo. ‘La lista de la compra’, de La Cabra Mecánica, que interpretó junto a Samantha, (con beso final incluido), aunque el cordobés no se libró de la nominación. Por su parte,Nia y Jesús interpretaron ‘La última noche’, en la versión de Luis Miguel. Eva y Gèrard lo dieron todo bailando ‘The Locomotion’, de Little Eva, donde él volvió a defenderlo bailando, para dejar a un lado los comentarios de cuando cantó ‘Sucker’. Porque si decían que no se movía lo suficiente, el jurado acabó encantado con la interpretación.

Maialen y Anaju defendieron un temón en toda regla: ‘Con altura’, de Rosalía. Pero no la canción que todos hemos bailado en las discotecas, sino la versión de Ginebras. Y no dejó indiferente a nadie. Aunque la grandiosa Miriam Rodríguez se coronó una vez más, dejando con la boca abierta a todo el plató interpretando su nueva canción: ‘Desperté’, un temazo que solo con escucharlo promete, y mucho.

Anne, expulsada. Gèrard es el favorito de la Gala 6

Poco a poco, todos tienen que abandonar la academia y lo de ayer fue un golpe en toda regla para los concursantes. Fuera como fuese, iba a ser así. Anne se ha convertido en la quinta expulsada del programa, con un 30% a favor de Bruno y dejando dentro mucha música, amistad e, incluso, un amor.

El primero en salvarse fue Flavio, con un 44% de los votos a su favor, algo que no sorprendió a nadie, pues es uno de los favoritos desde la gala 0. Quien tuvo un momento agridulce la final del programa fue Gèrard. A pesar de que su chica fue expulsada de la academia, la academia decidió apoyarle como máximo favorito esta semana pasada, aunque el jurado le aseguró que le hubieran nominados.

Bruno, Hugo y Rafa, nominados de la Gala 6 de ‘OT 2020’

Triple nominación sin salvación de los profesores

La academia sigue innovando. Si la semana pasada fue la primera vez en la historia del programa en la que tres concursantes se jugaban su puesto en la academia, a esta sexta gala se le suma un handicap más: los profesores deciden no salvar a nadie. ¿Por qué? Al parecer no se han puesto de acuerdo y prefieren dejarlo todo en manos de los concursantes y el público.

Así, Rafa, Bruno, Hugo y Eva continúan siendo nominados, y esta última es la salvada por sus compañeros gracias al doble voto del favorito. ¿Quién será el próximo en abandonar la academia? Cada vez es más complicado ponerse de acuerdo, pero la decisión está entre los tres chicos: Bruno, Hugo y Rafa.