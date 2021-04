Otro fracaso de Cristina Pedroche: su programa se estrella antes del estreno

La mala relación de la presentadora con la prensa del corazón

> Cristina Pedroche es uno de los rostros más mediáticos del país. Hace mucho tiempo que se convirtió en objetivo de los periodistas, pero no termina de acostumbrarse a ser la protagonista de la noticia. Parece que no está dispuesta ni a soportar las críticas, ni a renunciar a su intimidad. Y, por ese motivo, ha atacado duramente a los periodistas del corazón en infinidad de ocasiones. Muchos de sus comentarios han sembrado un gran revuelo, y Cristina nunca ha tenido la delicadeza de disculparse.

“Si muevo tanta prensa, me planteo que gano muy poco dinero”, comentó en una de sus entrevistas. Parece que Pedroche se ha olvidado de su etapa como reportera, y no tiene ninguna compasión con los medios que trabajan a pie de calle. No le gusta ser una mujer perseguida, y siempre utiliza el mismo tema para marcar distancia: su superioridad económica. “Dicen que estoy con Dabiz Muñoz por dinero, pero tengo yo tengo más que él”, declaró tras una de sus polémicas. Estas palabras no le sentaron bien ni a los fans de la presentadora.

