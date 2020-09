Pablo Alborán, del vídeo de su orientación sexual: «Quería darle normalidad porque en mi vida se la he dado»

Pablo Alborán está a punto de lanzar lo que será su nuevo trabajo, ‘Vértigo’, un disco que promete ser de los más sinceros y profundos del artista malagueño. Además, el día 24 de septiembre se podrá disfrutar de un pequeño adelanto ya que sacará la primera canción, ‘Si hubieras querido’. La curiosidad por este nuevo trabajo es absoluta y Alborán ya ha dado pistas de lo que sus fans se van a poder encontrar.

El artista ha concedido una entrevista de lo más sincera en la revista GQ y no ha tenido reparo en hablar tanto de su música como de su famoso vídeo en el que confirmaba que era homosexual. «El disco se llama Vértigo porque es una suerte de terapia, para el que lo hace y para quien lo escucha. Para desahogarme de amores del pasado, o para desear cosas positivas para mí y los demás. Me he centrado mucho en hablar de cosas cotidianas».

Pablo Alborán en una de las fotos de ‘Vértigo’ | Instagram

«En este disco es todo al revés de como lo venía haciendo hasta ahora, todo es más crudo, la voz está como si te la estuvieran cantando justo delante, no hay casi tratamiento. Si estoy contando cosas bonitas, cuanto más limpio esté todo más directo va a ser, más cercano«, revela Pablo Alborán. Además, si algo ha demostrado hasta el momento es que es una persona de lo más normal y cercana que ahora ha logrado quitarse un peso de encima: «Soy un tío normal, que se ríe de todo, que le apetece pasarlo bien. Y ahora, además, puedo mirar a la gente y decir: este soy yo».

Una decisión acertada

Son muchas las especulaciones que se han hecho sobre las razones por las que Pablo Alborán colgó el vídeo contando que era homosexual pero lo cierto es que lo que ha conseguido es quitarse un peso de encima y mostrarse tal cuál es. «No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada. Fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía… lo que todo el mundo ha vivido en algún momento estos últimos meses, creo, ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete», relata.

Pablo Alborán posando a pleno sol en camiseta negra

«Volví a casa y de repente dije: yo quiero construir también. Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una pillada. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado», cuenta feliz. Además, Pablo Alborán ha contado en la citada entrevista que recibió muchísimos mensajes de cariño y de personas a las que su testimonio les dio el empujón que necesitaban para afrontar la situación.

El malagueño ha querido dejar bien claro que nunca se trató de ninguna estrategia laboral: «He escuchado que era una estrategia de marketing, lo cual es el colmo, he escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo… Han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada… pero de verdad ¡es que no hay nada!. Yo mi vida la he vivido siempre normal. De hecho, mis canciones no tienen género desde hace muchísimos años, pero porque yo entiendo la música de otra manera, no tiene que ver con si te gustan los hombres o las mujeres, es una forma de entender el amor. Para mí es importante que se sienta identificado todo el mundo».