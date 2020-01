Pablo Motos tiene un lapsus y llama Antonia a Olivia Molina en ‘El Hormiguero’

Ángela y Olivia Molina se han convertido en unas de las últimas invitadas de ‘El Hormiguero’, y es que madre e hija han ido a hablar con Pablo Motos de su último proyecto audiovisual que además es para Antena 3. Se trata de la serie ‘La valla’ en la que una catástrofe ecológica cambia la sociedad.

Aunque madre e hija habían trabajado juntas en teatro y también en cine, esta es la primera vez que coinciden en la televisión con una ficción como ha recordado Pablo Motos. Lo que nadie se esperaba es que el presentador en medio de la entrevista tuviera un lapsus con el nombre de una de las invitadas.

Olivia Molina en ‘El Hormiguero’/ Foto: Antena 3

Por error, llamó a Olivia Molina con otro nombre, dirigiéndose a ella como Antonia. En ese momento la actriz no ha podido contener la risa y el presentador ha querido salir del paso diciendo: «Es que me gusta mucho el flamenco y Antonio Molina«. La actriz ha dicho con mucho humor: «Me han llamado todos los nombres de la familia Molina, pero Antonia no. Me encanta».

Codo con codo

Esta confusión ha hecho que Ángela Molina recordara a su padre Antonio, diciendo: «Mientras esté en la gente, siempre estará ahí». En cuanto a cómo ha sido trabajar con su hija, ha dicho: «Hay algo de querer hacerlo muy bien. Es muy tierno y muy bonito y me conecta con algo muy vulnerable también», decía a Motos. Ángela le devolvía el halago admitiendo que «para mí trabajar contigo es una heredad de agradecer. ¡Qué bien que haya heredado el amor al oficio!».