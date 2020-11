Pantoja: Pepi Valladares arremete contra la tonadillera

En la tensa espera por ver la portada de la incendiaria entrevista que Mila Ximénez le ha hecho a Kiko Rivera para ‘Lecturas’, en la que presumiblemente va a dinamitar la relación con su madre, Isabel Pantoja, Pepi Valladares se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’ para echar más leña al fuego. La exasistenta de la artista conoce los entresijos de la familia como la palma de su mano y desde hace tiempo se ha convertido en una de las voces críticas de la tonadillera.

La exempleada de Pantoja se ha mostrado sorprendida por todo lo que está ocurriendo entre Kiko Rivera y la tonadillera: «como madre e hijo siempre han tenido sus altos y sus bajos, pero Kiko creía mucho en su madre y para ella era el niño de sus ojos». Valladares ha asegurado que el dj «confiaba mucho en su madre», algo que contrasta con las polémicas declaraciones que acaba de conceder a la revista ‘Lecturas’, en las que asegura que «no cedió Cantora a sabiendas, sino que firmó lo que su madre le pidió».

[embedded content]

La que fuera una de las personas de confianza de Isabel Pantoja asegura que la tonadillera «no da puntada sin hilo» y mantiene que toda esta situación «se le ha ido de las manos, pero porque ha querido». Pepi afirma que la ayuda que Kiko Rivera reclama no tiene nada que ver con lo económico, sino con algo que no ha recibido a lo largo de los años, el afecto que necesitaba. Además, considera que el dj ha llegado a un punto en el que no puede más. Se ha hablado de la ayuda que Isabel Pantoja ha podido ofrecer a su hijo pero según relata la andaluza, «él también ha ayudado a su madre y ve que ella no le va a dar nada, porque ella es así», sentencia.

Para Pepi, Isabel Pantoja se está quedando sola porque «abisagraos de las personas». «Tiene una psicología que te absorbe como persona, pero te das cuenta de eso cuando ya estás lejos», asegura la exempleada.

La andaluza ha revelado los detalles de un comentario que le hizo la tonadillera en el pasado y que da muestras de quienes son sus personas de confianza, por encima de sus propios hijos. «El día que falleció Carmina, en Barcelona me dijo: ‘Pepi, si alguna vez me pasa algo, la única persona que entraría en mi habitación es mi hermano Agustín’».

Hace algún tiempo, este digital se puso en contacto con Pepi Valladares para saber en qué condiciones trabajaba el personal de Cantora, después de que se supiera que Pantoja perdía a dos internas y que buscaba dos nuevas incorporaciones para su finca gaditana. ¿Cómo se trabajaba allí? Pepi no se mordió la lengua y sacó a relucir las miserias: «En Cantora no se respetaban los horarios. En el caso de las que éramos internas, ni siquiera nuestras horas de descanso», se quejó

Valladares siempre ha mantenido una actitud beligerante a la hora de reivindicar las condiciones en las que se trabajaba en Cantora. Fueron varios años en la finca y sabe bien quién era leal a Isabel y quién no. Ahora también ha querido posicionarse en la cruda guerra que mantiene la cantante contra su hijo Kiko.