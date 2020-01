Paquita de Mónaco rechaza la ayuda de su sobrino Adans Peres: «De este señor no quiero nada»

La guerra entre Paquita de Mónaco y su sobrino Adans Peres continúa en los platós de televisión. Después de que la excolaboradora de televisión le contase al equipo de ‘Sálvame’ la precaria situación que estaba viviendo al verse obligada a vivir en la calle por no tener recursos económicos, fue su sobrino quien se encargó de desmentirlo en el plató.

Peres afirmó que esa situación se la había buscado ella misma y que después de todas las cosas que dijo de él en los programas de Mediaset, jamás sería capaz de perdonarla ni mucho menos de tenderle la mano para ayudarla. No obstante, la última vez que acudió al plató de ‘Sálvame’, Adans se ofreció a ayudarla por sus primos, quienes no son capaces de soportar más esta situación.

Adans Peres en ‘Sálvame’| Foto: Telecinco.es

«Si mi prima, que es la que se ocupa de ella, necesita mi ayuda y me lo pide, yo se lo doy», afirmaba el sobrino de la excolaboradora. «Hay que entender que era una delincuente, que por eso ella tiene deudas, las deudas las tiene por su forma de vivir, ella vivía por encima de sus posibilidades», aseguró Peres que además dijo que es difícil ayudar a Paquita de Mónaco porque no deja de cargar contra su familia en los platós de televisión: «Ella viene a un plató a decir que no tiene dinero cuando mi prima está intentando alquilarle un piso para que tenga un hogar», afirmó.

«Mi primo está destrozado después de lo que ha dicho de él, está muy enfadado con ella, pero yo estoy más enfadado que él. Mi tía no se lleva bien con nadie, el marido de mi prima es un trozo de pan y también ha cargado contra él. Ha estado 9 meses con mi primo, con el que dice que no la ayuda«, aseguró Peres.

Asimismo, también explicó que el hijo de Paquita, la había ayudado acogiéndola en su casa, pero que llegó a un punto en el que no podía soportarla más: «Hace tres o cuatro meses estuvo con él, mi primo llegó a un momento en el que ya no lo podía soportar«, dijo Peres que añadió que su tía no solo tiene un carácter difícil sino que también tiene a «su pareja» a la cual se lleva allá donde vaya.

Paquita de Mónaco en ‘Sálvame’| Foto: Telecinco.es

Adans aseguró que los hijos de su tía están haciendo todo lo posible por encontrarle una casa y que no duerma en la calle, y que todo lo que ella está diciendo en la televisión es mentira: «La razones por las cuales ella está en esta situación, no tienen nada que ver ni con las ayudas que le dan sus hijos, ni con mi prima muerta, ni con el marido de mi prima. Quiere que la familia le ayude y mira lo que ha dicho de nosotros, a mi me ha puesto a caldo, a mi padre, a su hijo, al marido de mi prima (…) Su hija todo lo que puede la ayuda, si necesita dinero para un abogado o para el deposito de un apartamento ella se lo da», aseguró.

Paquita de Mónaco rechaza la ayuda de su sobrino

Tras estas explicaciones, Adans contó que las únicas personas de su familia que tienen el dinero suficiente como para mantener a de Mónaco son su prima y él mismo. El sobrino de la excolaboradora aseguró que la ayudaría con la única condición de que dejase de acudir a los platós de televisión: «Vamos a ayudarla, pero no dejéis que diga eso porque yo me voy a enfadar y la voy a denunciar y no quiero hacer eso», insistió.

No obstante, Paquita de Mónaco se mostró reticente a aceptar la ayuda de su sobrino y dejó bien claro que seguiría acudiendo a la televisión: «Yo de este señor, que es mi sobrino, no quiero nada, yo a este señor no le he pedido que me ayude. Lo que ha dicho es una mentira, que me hagan un polígrafo o lo que quieran«, aseguró de Mónaco que explicó que de la única que aceptaría ayuda es de su hija, la cual también le «pidió que no hablará más ni mintiera».