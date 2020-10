Parejas: consejos para llegar a tener una relación feliz

Las relaciones de pareja son complicadas. De ahí que no duren tanto como pensábamos. Pero el secreto de llegar a tener una relación feliz no es tan complicado como pensamos. Ahora bien la paciencia y entender al otro forman parte de las bases para que todo fluya y dejar atrás los malos rollos. Si somos infelices con nuestra pareja vemos como el resto de cosas van decayendo, aunque no podemos estar con el sufrimiento a cuestas, no es sano y por ello mejor dejarlo estar.

Vamos a conocer de qué manera podemos vivir mejor nuestra relación sin que sea un martirio constante.

Máxima comunicación

Cuando no hay comunicación se pierden muchas de las bases que se establecieron desde un inicio. En este caso toca comunicarse bien y todos los días. La falta de esto no hace más que alargar un problema que se verá abocado al fracaso.

Entender al otro

Somos personas individuales, pero cuando estamos en pareja entonces somos dos. Es importante ya no conocer a la otra persona si no también entenderlo en muchas de las circunstancias de la vida. Hablar, conversar, saber qué piensa sobre determinadas situaciones y si ha habido un enfado entonces entender por qué ha sido y la otra persona ha reaccionado de esta manera.

Confianza plena

Si no confiamos en nuestra pareja, ¿en quién lo hacemos? Para que una relación no se rompa y siga bien en el tiempo, la confianza ha de ser uno de los máximos pilares.

Ante todo respeto

Con el tiempo y especialmente si vivimos con nuestra pareja, la confianza es tanta que pueden darse faltas de respeto. Esto no puede suceder porque a partir de aquí la pareja puede fracasar antes de lo que esperamos. El respeto no puede perderse es sagrado.

Hacer cosas juntas más allá de estar en casa

La rutina puede acabar afectando a una gran parte de las parejas. Se trata de hacer cosas distintas, compartir aficiones y mucho más, siempre más allá que compartir techo, experiencias o hijos.

Grandes dosis de paciencia

No hay que dejar que la relación nos coma, somos personas y si algo no va bien entonces mejor dejarlo estar. Pero si la cosa no está tan mal y vale la pena, la paciencia debe ser nuestra aliada para que la relación funcione. Es decir, no debemos saltar como si nada, hay que pensar, respirar, comunicarse y esperar antes de tomar decisiones precipitadas y así tendremos una relación feliz.

Dar y recibir

En una relación, la pareja debe estar a la par. No puede ser que solo uno esté tirando del carro y siempre dé porque entonces se cansará y la pareja no tendrá un buen futuro. Apostar por una relación es dar y recibir a partes iguales. Porque si nos gusta lo que hacen por nosotros también debemos mostrar ello nosotros.

Abrazarse más veces

Besarse y abrazarse no hace que una relación sea más o menos sólida, pero son gestos que ayudan. Hay expertos que recomiendan aumentar los abrazos en el día a día para mostrar, comunicar y ofrecer cariño al otro. Esto también pasa con darse la mano, algo que solemos hacer todos en el inicio de la relación y con los años lo vamos perdiendo.

Centrarse en los aspectos positivos

De igual forma que el punto anterior, los psicólogos apuntan que entre los consejos para llegar a tener una relación feliz está centrarse en aquellos aspectos positivos. Es decir, dejar de lado lo negativo, las diferencias y mostrar lo bueno de cada uno. Es una actitud inteligente ante la vida pero también en el ámbito del amor. Con todo ello valoramos más al otro y veremos como la relación fluirá como si nada.