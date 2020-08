Paris Hilton relata los maltratos que sufrió en su adolescencia: «Nos pegaban y nos estrangulaban»

Tirando de estereotipos y clichés, si alguien piensa en una chica hija de padres ricos y que lo ha tenido todo desde la cuna sin necesidad de tener un trabajo, seguramente la primera imagen que nos venga a la mente es Paris Hilton vestida de rosa, con muchos diamantes y sus chihuahuas en brazos. Y así fue siempre la Paris Hilton que se mostró al mundo por decisión propia, un personaje que parecía caricaturizarse a sí mismo. Pero detrás de esa fachada se escondía una joven que muy pocos había tenido la oportunidad de conocer.

«Estoy tan acostumbrada a hacer mi personaje que ahora me cuesta ser normal. Nadie sabe quien soy«, reconoce ella misma el trailer de ‘This Is Paris‘, el documental que mostrará al mundo el lado más desconocido de la celebrity y que verá la luz el próximo 14 de septiembre en Youtube Originals. En el primes vistazo sobre el largometraje se muestra ya a una Paris Hilton rota da dolor hablando del capítulo más oscuro de su vida.

[embedded content]

«Algo pasó en mi infancia que nunca le he contado a nadie«, confiesa a la cámara y luego a sus propios padres: «No podía contároslo porque cada vez que lo intentaba me castigaban. Todavía tengo pesadillas con esto». Unos hechos que nunca llegan a concretarse hasta que ahora ella misma lo ha confesado para la revista People. Todo ocurrió cuando sus padres la mandaron a un reformatorio en el estado de Utah, el Provo Canyon School, después de haber pasado por otros y seguir siendo una adolescente rebelde que solo piensa en escaparse para ir de fiesta. «Cuando llegué sabía que iba a ser peor que cualquier de los otros«, confiesa Hilton: «Se supone que era una escuela, pero las clases no eran el foco para nada».

«Nos pegaban y nos estrangulaban»

Y fue entonces cuando comenzó su peor pesadilla: «Desde el momento en el que me despertaba hasta que me iba a dormir tenía gente gritándome a la cara. Era una tortura continua», relata Hilton en la entrevista: «La gente que trabajaba allí nos decía cosas terribles constantemente te hacían sentir mal sobre ti misma, te hacía bullying. Creo que su meta era quebrarnos. También eran físicamente abusivos, nos pegaban y nos estrangulaban. Querían que reinara el miedo entre los chicos para que estuviéramos demasiado asustados como para desobedecerlos«.

Una tortura recurrente que tuvo que vivir la socialité era el encierro en solitario durante horas: «Usaban eso como castigo, a veces nos tenía encerrados 20 horas en un día. Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días. Era muy miserable, me sentía una prisionera y odiaba la vida», confiesa. Una tortura de la que no tenía forma de escapar porque era imposible comunicarse con sus propios padres: «Realmente no podía hablar con mi familia, quizá una vez cada dos o tres meses«. Lo intentó, pero las consecuencias fueron terribles.

Durante el documental, sus experiencias serán respaldadas también por los testimonios de otros tres compañeros suyos en el internado. Paris Hilton habla ahora porque quiere que se haga justicia por lo que tuvo que vivir y convertirse así en la voz de todos aquellos niños que lo han vivido y todavía lo siguen viviendo: «Quiero que estos lugares cierren, que se hagan cargo de lo que hicieron. Quiero que esto se pare para siempre y voy a hacer todo lo posible para que suceda«, promete. Por el momento, Hilton no tiene planeado tomar medidas legales contra ellos.