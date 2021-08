Pasapalabra rescata a un miembro de la Familia Real: María Zurita

María Zurita llega esta semana a Pasapalabra. Ella es sobrina del Rey Juan Carlos e hija de la Infanta Margarita y Carlos Zurita. Paradigma de la discreción se lleva a las mil maravillas con toda la familia. Este 16 de septiembre, cumplirá 46 años. Aun así, el tiempo no pasa por ella y parece haber hecho un pacto con el diablo porque en los últimos años apenas ha cambiado. María decidió ser madre soltera y su hijo Carlos llegaría al mundo el 29 de abril de 2018.

El Rosco de María Zurita

Volcada completamente en el pequeño, la que aterriza en el programa de Roberto Leal, le dedica todo el tiempo posible. Tímida a simple vista, gana en las distancias cortas y ahora más que nunca la vamos a conocer jugando al rosco de Pasapalabra. Lejos de esconderse, suele vérsela paseando por los alrededores de su domicilio del madrileño barrio de Salamanca con su perrita Zeta, el otro gran amor de la empresaria.

Fue esta quien, le salvó la vida a ella y a su bebé antes de nacer. Zeta se la encontró tirada en el suelo tras un desmayo y gracias a su mascota, la sobrina del Rey Emérito y Carlitos pudieron salvar la vida.

Zeta, su perro le salvó la vida a ella y a su hijo Carlos

María, deportista, amiga de sus amigos y centrada en su empresa de traducciones Zesauro, cambió completamente su orden de prioridades desde que nació Carlitos – así le llama su familia cariñosamente – cumpliendo su sueño de convertirse en madre.

Carlito, como le llaman, es un niño precioso -que guarda un gran parecido con don Juan, Conde de Barcelona y padre del Rey Juan Carlos-. Sus padres, los Duques de Soria no pueden estar más encantados con las ocurrencias de su único nieto.

María es la prima más accesible del Rey Felipe VI y, en más de una ocasión, le toca “dar la cara” ante la prensa cuando sucede algo a alguno de los miembros de la Familia Real. De la misma forma que con su tío. El caso de Corinna Larsen no ha pasado desapercibido para la familia y está haciendo mucho daño.

Muy cercana, la empresaria responde educadamente siempre, aunque prefiere evitar todo tipo de polémicas. Y es que, pese a tener una relación de lo más cercana tanto con el monarca como con sus primas las Infantas Elena y Cristina, la discreción la caracteriza y es casi imposible sacarle a María una palabra sobre su familia.

La prima del Rey Felipe, es una soltera empedernida, muy celosa de su intimidad

Soltera empedernida, sólo se le conoce una relación estable con el diseñador Javier Larrainzar. La sobrina del Rey Emérito y Doña Sofía vive con sus padres y, está centrada en su trabajo como traductora en su propia empresa, Zesauro, su hijo, su perra y como no sus padres.

Estos día la hemos podido podido ver dando el pistoletazo de salida a su merecido descanso de verano junto a su hijo, Carlitos.

Zurita y la discreción de la Casa Real

Paradigma de la discreción y el saber estar, María Zurita nos comunicó que aun no ha podido dar el pésame a la Reina Letizia por el triste fallecimiento de su abuela, Menchu Álvarez del Valle el pasado lunes. “No, no he podido todavía” respondía apresurada la prima del Rey Felipe VI mientras intentaba localizar la puerta por la que debía acceder a la vía de su tren para comenzar sus vacaciones.

María también se mostró muy firme en su postura en cuanto a los asuntos de su familia se refiere. Tras conocerse que Corinna Larsen ha demandado al Rey Emérito por acoso y amenazas, la sobrina de Don Juan Carlos lo tiene claro y esta ha sido su reacción: “No voy a hablar de mi familia, perdóname“. Toda una declaración de intenciones con la que sin más, y habiéndose quitado un peso de encima, continúo su camino hacia su destino vacacional.