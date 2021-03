Paso a paso, así fue el traumático nacimiento del hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

David Flores, el embarazo más deseado

> Han sido 20 años los que Rocío Carrasco ha tardado en contar su verdad. Tantos años en silencio que han quedado en nada en cuanto ha abierto la boca. La hija de la más grande ha contado episodio a episodio, los momentos más trágicos de su vida junto a Antonio David. Uno de ellos, sin duda, fue el nacimiento de su segundo hijo. Rocío confesaba, minutos después de asegurar que el ex guardia civil estuvo a punto de acabar con su vida, arrastrándola hacia una ventana, cómo se vivió el nacimiento de David.

La mujer de Fidel asegura que siguió con Antonio David aun viviendo esos episodios porque no se imaginaba “un segundo hijo sin la figura de su padre”, explica. A sabiendas de lo que sus declaraciones tendrán Carrasco ha querido ser muy cauta contando cómo se produjo el nacimiento del niño y los problemas que este tuvo al nacer. Por eso, antes de dar detalles, aseguraba que “los problemas que tuvo David cuando nació no los voy a contar. No lo voy a hacer. No me parece bien”. Segundos después, se abría como un libro y lo confesaba todo.

