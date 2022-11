Patricia Donoso a Al Bano: «te vas a comer la demanda»

Patricia Donoso sigue defendiendo que lo que ha contado es cierto, pero lo malo es que el barco comienza a hacer aguas por todas partes.

Patricia Donoso sigue defendiendo que lo que ha contado es cierto, pero lo malo es que el barco comienza a hacer aguas por todas partes. La duquesa fue puesta en entredicho por la inefable Helen Wade que anunciaba que el título que tenía la antedicha lo había comprado por 600 euros a Paddy Roy Bates, un tipo que se proclamó príncipe de una plataforma petrolífera abandonada donde viven 30 personas y que está a unas millas de Inglaterra.

Donoso afirmaba que la compra la hizo de cachondeo, pero que su título es legal al menos para los 30 súbditos del antedicho jeta. Fue Wade la que intentó meter el dedo en la llaga para hacerle unas preguntas en inglés a Patricia. Esta última no respondió, ya que «¿Crees que la nacionalidad americana te llega si no sabes hablar en inglés? (…) Cuando intentan dejarlo a uno en ridículo no pienso contestar».

Respecto a Al Bano, del que afirmó que se había acostado con ella, comentaba que «Se va a tener que tragar el papel, la demanda y la boca, lo vuelvo a reiterar (…) Todo lo que diga yo, aunque me cambie el nombre o el color del pelo, sabes que es cierto y te lo vas a tener que comer».

Al menos el italiano no ha tardado en demandar a una señora que encaja muy bien en el universo de Sálvame y que tiene sus horas contadas en el medio. Tal y como anunciamos, el juguete roto de Sálvame ya no tiene más cuerda para funcionar.

Curiosidades Televisión