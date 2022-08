Patricia Steisy comenta cómo afronta su trastorno límite de personalidad

Patricia Steisy siempre ha sido clara a la hora de hablar de su trastorno límite de personalidad. Una nueva story en Instagram así lo confirma.

Patricia Steisy siempre ha sido clara a la hora de hablar de su trastorno límite de personalidad. Una nueva story en Instagram así lo confirma. «Existen muchos tipos de Trastorno Límite de la Personalidad, eso te lo tiene que diagnosticar un psicólogo. El mío es evasivo con carácter ansioso depresivo. No sé bien poner los términos, perdonad si me equivoco, para mí también todo esto es nuevo».

«Se puede quitar pero es muy difícil. Hay que hacer mucha terapia pero por regla general lo arrastras siempre. Yo prefiero aprender a sobrellevarlo porque puedes ponerte unas expectativas tan grandes que a veces es mucho peor. No hay que obsesionarse, hay que entenderse y respetarse».

También comenta cómo se dio cuenta de que lo padecía, «Cada vez estaba peor, hasta que se me fue de las manos. Estuve a punto de que me diera una esquizofrenia. Un día salía de la peluquería e iba a casa, se tardaban 5 minutos. Pablo, mi novio, al ver que tardaba tanto después de 20 minutos o media hora, me llamó y me preguntó por qué tardaba tanto. Cuando lo cogí paré de andar y miré a mi alrededor, había llegado andando a la puerta de Alcalá. Asustada, le dije que era consciente de haber estado andando pero mi mente iba por un lado y mis pies por otro».

«Decidí acudir al psicólogo y me dijeron que estaba en un pico grandísimo y que era muy peligroso por lo que tenía que empezar de inmediato con un tratamiento y una terapia. Me hicieron un examen y tenía TLP desde pequeña, la gente me juzgaba pero nunca se les ocurrió pensar que a lo mejor después de una vida complicada me había hecho daño. Mi cerebro no segrega serotonina bien. En mi caso fue por una vida de abusos y malos tratos físico y psicológicos». Esperemos que su ejemplo les sirva de ayuda a los que experimentan lo mismo.

Curiosidades Televisión #Patricia Steisy