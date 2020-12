Pau Donés: El cantante consigue la Medalla de Oro en Bellas Artes 2020 a título póstumo

No se va quien muere sino quien pierde su lugar en la memoria. La de Pau Donés fue una de las muertes que más lamentamos este año, pero su legado continúa muy vivo. Sus canciones siguen sonando en todas las emisoras de radio y en varios rincones del planeta. Su contribución a la música y al arte fue tal que es imposible olvidarse de él. Ha sido esa aportación a la cultura la que le ha servido para lograrse el enésimo premio de su carrera: la Medalla de Oro en Bellas Artes 2020.

El Consejo de Ministros del Gobierno ha aprobado este martes la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de este año a 32 personalidades de la cultura, entre ellas, a título póstumo, al cantante Pau Donés, así como también l actor Álvaro de Luna y al diseñador Andrés Sardá. Este reconocimiento «distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico, según ha informado el Ministerio de Cultura, encabezado por José Manuel Rodríguez Uribes.

Este es un bonito gesto con un artista cuya música ha dejado huella . No hay casa en la que no se hayan escuchado éxitos de Pau Donés y su ‘Jarabe de Palo’ como ‘La Flaca’ o ‘Depende’. Sus letras, su filosofía de vida y su valentía para enfrentarse al cáncer que acabaron con su vida le convirtieron en ejemplo. Es el segundo premio a título póstumo que recibe ya que hace unas semanas ganó el Golden Award de Los 40 Principales por hacer gala de «un espíritu vitalista que dejó impreso en cada una de sus canciones que se han convertido en el legado que él quería y en la banda sonora de una generación. Celebró la vida y nosotros hemos querido celebrarle a él».

Jordi Évole fue uno de los últimos que vio con vida al vocalista. Tuvo la oportunidad de entrevistarle en una película-documental ‘Eso que tú me das’ unas pocas semanas antes de su fallecimiento. Esta conversación entre amigos tuvo lugar en su casa de la Vall’ d’Aran en un enclave tranquilo donde se respiraba la tranquilidad que necesitaba en esos momentos el artista. Donés nos dio una lección a todos al asegurar al entrevistador que «desde el primer día que me dijeron que me iba a morir lo que me interesa es la vida. La vida». Además, una de las últimas reflexiones de Pau con vida dan para pensar: «Me aterroriza ver gente que tiene miedo a la vida, a querer y a que le quieran. Eso bloquea, es terrible». Ahora, Évole ha confesado que esa cinta se emitirá en televisión dentro de la próxima temporada de su programa.

#EsoQueTúMeDas, el canto a la vida de Pau Donés con @jordievole, prolonga su presencia en los cines a la vista de la buena acogida que ha tenido entre el público https://t.co/ZH7xSsLC6B pic.twitter.com/sVoyt3ilLg — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) October 3, 2020

Del mismo modo, también han ganado la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020 el actor Carlos Hipólito, la voz narradora desde 2001 de la serie de TVE Cuéntame cómo pasó; los directores de cine Montxo Armendáriz y Álex de la Iglesia; las actrices Adriana Ozores, integrante de una de las sagas más conocidas de la historia del cine español, y Emma Suárez; los bailaores Sara Baras y Antonio Canales; los músicos Manolo García y el venezolano Gustavo Dudamel, así como la soprano María Bayo, el filósofo Emilio Lledó y el cocinero Quique Dacosta, así como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por el «primoroso mantenimiento y conservación de la Plaza de Toros de Sevilla, desarrolla un completo programa de actividades académicas, culturales y de mecenazgo que trascienden el ámbito específico de la Tauromaquia».