Paula Echevarría ahorra vistiendo de Lefties, este total look vale solo 40 euros | Inditex

Paula Echevarría nos enseña cómo vestir bien por poco dinero, con 40 euros se viste de la cabeza a los pies en Lefties. Un abrigo impresionante y un vestido que podemos llevar estando embrazada o no, crean un total look digno de una influencer sin gastar casi nada en ropa. Paula sabe muy bien cómo sacarle el máximo partido a cada prenda, posiblemente en la tienda o en las modelos no le vemos todo el potencial. Cada vez que se pone una prenda y la combina, vemos cómo se crea un conjunto que parece de lujo, pero vale muy poco dinero.

Lefties viste a Paula Echevarría de la cabeza a los pies por solo 40 euros

En medio de una crisis económica como la que vivimos, con un futuro incierto o de los más esperanzador como el de Paula Echevarría, la necesidad de ahorrar está muy presente. La actriz dentro de poco se convertirá en madre por segunda vez, pensando en darle lo mejor a su pequeño Miguel, empieza a buscar ropa low cost que combina a la perfección en su día a día. La realidad es que Lefties desde que tiene página web nos ha cambiado la vida. Hemos descubierto prendas de lujo por muy poco dinero, es incluso más barato que Zara. Si no tenemos una tienda cerca, podemos igualmente hacernos con alguna de estas prendas básicas.

El vestido más cómodo de la historia reciente es el que lleva Paula Echevarría. Este vestido es casi como no llevar nada. Queda suelto, es ligero y tiene un estampado precioso. Es una de esas prendas en las que te fijas, pero temes que no quede del todo bien. Por suerte, Paula Echevarría nos indica un truco de lo más favorecedor, ponerle un cinturón. Ella lo lleva por encima de la barriguita, pero nosotras lo podemos adaptar a las caderas o a la cintura, dependiendo de la forma que queramos darle a nuestro cuerpo.

El color de este abrigo es uno de los que más se ha llevado esta temporada. Desde nuestra reina Letizia, hasta la Preysler, han apostado por el color crudo en sus looks. No podemos llegar a sus prendas de lujo, pero podemos hacernos con esta maravilla que se vende por 22 euros. No se puede pedir nada más, un abrigo bonito y cómo tal como hemos visto en Paula Echevarría por este precio. Llevarlo desabrochado puede ser una necesidad para premamás como ella o si vivimos en zonas de costas para las horas centrales del día, la temperatura puede ser mucho más alta que a primera hora.

Lefties sorprende una vez más presentando una nueva colección a un precio de escándalo. Las que no tenemos una tienda cerca, nos deleitamos con su web, es imposible resistirse a sus ofertas. Podemos hacernos con el look de Paula Echevarría y con algún que otro capricho que nos guste. Las rebajas de Lefties durarán unos días más y en ellas encontramos prendas por 1,99 euros. Podemos conseguir grandes descuentos y vestir con mucho estilo. La elegancia y el buen gusto no cuestan dinero, es solo buscar la forma de conseguir que nuestro presupuesto nos permita llegar a más prendas. Hacerse con un buen fondo de armario nunca está de más y si es aun precio tan bajo, mejor. Por 40 euros tenemos el total look de Paula Echevarría en nuestro armario.