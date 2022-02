Paula Echevarría confiesa la decisión que tomó junto a David Bustamante

Las tres puertas ha tenido este miércoles una invitada muy especial. Paula Echevarría se ha convertido en la estrella del espacio presentado por María Casado. Si bien hace una semana Antonio Banderas se sinceraba con la periodista, esta vez ha sido el turno de la intérprete. Con un vestido black & white de corte lady, la actriz, se ha sincerado como nunca sobre su vida personal, pero también profesional.

El pasado mes de abril, Echevarría, daba a luz a su segundo hijo, el primero en común con su pareja, Miguel Torres. Desde entonces, la vida de la influencer ha dado un giro de 180 grados. Tanto es así que, ha tenido que dejar aparcados algunos compromisos profesionales para dedicarse a tiempo completo a su pequeño. Nada más comenzar la entrevista, Paula se ha sincerado sobre sus ganas de ser madre y ha explicado que este segundo embarazo ha sido muy diferente al primero. Cabe recordar que, Paula Echevarría tuvo una hija con el cantante David Bustamante.

“Es diferente. Daniella es mi primogénita… yo cuando era pequeña siempre dije que quería ser madre. Daniella fue una niña esperada, buscada, querida que no quiere decir que Miguel Jr. no lo haya sido, pero era como la ansiedad de ser madre y, por supuesto cumplió todas mis expectativas y más. Lo que pasa que con 30 años tienes otras inquietudes…”, ha confesado. Además, la invitada ha destacado la sobreprotección que ha tenido siempre con su primera hija. “A Daniella la he protegido muchísimo. Ni yo ni el padre la sacábamos en ningún sitio. Y hubo un momento de inflexión en el que me dio por pensar y fue pues cuando una hija de una persona famosa cumplió los 18 y aquello se convirtió en un circo. Y a mí eso me dio mucho miedo. En ese momento le dije a David: ‘¿queremos esto? ¿queremos esconderla tanto que se cree una expectación tan grande el día que cumple los 18? Vamos a naturalizarlo’. No compensa. Yo creo que no hay que exponerles tanto, pero tampoco hay que esconderles ni tenerles en un cascarón porque se puede crear el efecto contrario y a mí eso me da más miedo”, ha explicado la actriz.

Paula Echevarría se ha mostrado relajada y risueña durante su intervención y en un momento dado, ha contado a María Casado cuál es uno de sus planes favoritos. “Soy bastante casera. Sí que me gusta ir con mis amigas un día a comer, disfrutamos le damos a la lengua hasta que se nos queda seca. Me gusta salir una vez a la semana por lo menos una vez a la semana con mi chico, aunque sea a cenar y a casa, pero ese ratito de los dos… y, bueno si no lo podemos hacer fuera, lo hacemos en casa, pero hacemos eso una cena romántica”, ha comentado.

Sobre sus planes profesionales ha indicado que le han llamado para una película, que no es un papel principal, pero es lo que buscaba para así «aterrizar» de nuevo en el mundo laboral.