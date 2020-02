Paula Echevarría, muy criticada por ir maquillada en su viaje a Kenia mientras graba ‘Planeta Calleja’

Paula Echevarría ha hecho las maletas para vivir una de las aventuras de su vida y por eso se ha ido con Jesús Calleja para grabar una nueva entrega de su programa, ‘Planeta Calleja’. El destino elegido para esta ocasión ha sido Kenia, un lugar de ensueño en el que esta disfrutando de un increíble safari.

Paula Echevarría grabando ‘Planeta Calleja’/ Foto: Instagram

A pesar de que aún falta para la emisión del programa que están grabrando, la actriz no ha perdido la oportunidad de enseñar cómo está disfrutando de la aventura, una experiencia que sin lugar a dudas le está encantando. En este viaje no solo está viendo la fauna y flora del lugar, sino que también ha tenido la oportunidad de ir a varios poblados locales, uno de los más conocidos es el Masai. Pero en este apasionante viaje no ha estado exenta de las críticas, puesto que algunas personas se han fijado en un detalle que otros muchos pasan por alto.

La actriz ha recibido numerosas críticas por ir maquillada en cada rincón del país que está visitando. Hay quienes piensan que debería haber apostado por la naturalidad, pero ella ha preferido seguir sus rutinas. «¿Cómo puedes estar ahí y estar así de maquillada?» ha sido uno de los muchos comentarios que ha recibido, y ella no ha dudado en contestar de la siguiente manera: «¿Y cómo podrá ser que enseñándote lo que te estoy enseñando solo te fijes en si yo voy maquillada o no?».

Paula Echevarría de safari en Kenia/ Foto: Intagram

Pero parece que ningún comentario, por muy negativo que sea, va a nublar su estancia en Kenia, y ella misma ha contado cómo lo está viviendo, diciendo en uno de los vídeos que ha subido: «Por mucho que os lo explique, yo creo que esto si no se ve in situ no se puede explicar con palabras. Este es el cielo que hay en África ahora mismo. Es impresionante, fantástico«.

Con un acompañante de lujo

Y este viaje no lo ha hecho sola, puesto que ha tenido un acompañante muy especial porque Miguel Torres, exfutbolista y pareja de la actriz, se ha ido con ella para vivir la aventura con la misma intensidad que ella. Han sido numerosos los vídeos y fotos que ha subido con su novio, con el que tiene una relación más que consolidada y se ha convertido en una persona fundamental en su vida.