Paula Echevarría responde a su última foto polémica pidiendo reflexión: «Esto es una moraleja»

En estos días de confinamiento, además de hacer algo de ejercicio y de aprovechar para hacer una limpieza a fondo de la casa, hay otra actividad que se ha convertido en un gran entretenimiento y en una fuente de optimismo y de pensar en un futuro y en una vuelta a la normalidad lo antes posible: colocar fotos y recordar los momentos más bonitos vividos en los últimos tiempos. A eso se ha dedicado Paula Echevarría, que ha estado revisando los viajes que ha hecho junto a Miguel Torres, algo que ha querido compartir con sus seguidores y que le ha traído una nueva polémica a la que rápidamente ha hecho frente.

«Mi estado suele ser viajando o pensando en cuál/cuáles serán los siguientes viajes. Ahora no. No estoy viajando y ni siquiera estoy organizando el siguiente porque no se cuando será, tal y como están las cosas parece que ni mi mente me deja pensar en ello… Así que me conformo con pensar en los que ya hice. No paro de ver fotos constantemente de todos ellos y soñar, que al fin y al cabo para eso son los buenos recuerdos», escribía antes de enseñar algunos de sus recuerdos.

Echevarría: «No chupetón, sí mucha pasión»

Una de las fotos que colgó era dando un beso muy efusivo a su chico. Analizando la foto con detalle, parece que la intérprete tiene en el cuello una marca que bien podría ser un ‘chupetón’. De hecho rápidamente esos fueron los comentarios que le empezaron a llegar a Echevarría, que explicó que nada de eso, que ni tan siquiera tenía una mancha en la piel, simplemente era el final de su pendiente.

La explicación y la reflexión de Paula Echevarría en Instagram

«Siento mucho decepcionar a quienes han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos… ni de quien lo dice ni de los chupetones… Pero esto es un claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan a veces en las redes sociales… dar por hecho algo a simple vista, y por eso me apetece aclararlo«, decía mostrando con una flecha que, efectivamente, no era más que su complemento.

Eso sí, esta vez Paula Echevarría ha querido aclararlo para hacer reflexionar a la gente sobre los comentarios que se lanzan por las redes sociales sin pensar en qué puede haber detrás de ellos: «Es la bolita de mi pendiente!!! Así que no, no había chupetón, pero sí mucha pasión. Esto es una tontería y me da igual, pero esto es una moraleja para que antes de juzgar una imagen a simple vista, nos paremos a pensar… ¿no créeis?».