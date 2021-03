Paula Echevarría: Su tenso silencio tras las declaraciones del exasesor de David Bustamante | Corazón

No ha sido una buena semana para Paula Echevarría que ha sentido la pérdida de Álex Casademunt, y además se ha visto en el ojo del huracán debido a las declaraciones de Francisco Manjón, el exasesor de David Bustamante con quien está pleiteando, y que ha ‘amenazado’ con sacar a la luz intimidades de la época en la que el cantante y la actriz eran matrimonio. «Cuando hable se va a juntar el cielo con la tierra», dijo con vehemencia en ‘Sálvame’ hace unos días y confirmando que, ya en 2013 la pareja habría firmado unas capitulaciones matrimoniales, cuando su relación ya estaba rota.

Como ya dijo entonces Belén Esteban, Paula Echevarría está feliz, ilusionada con la llegada de su bebé y centrada en su relación, su familia y su trabajo. Manjón llegó a decir que, «por terceros» tenía conocimiento de que la asturiana «me ha mostrado si no su apoyo, sí su comprensión». Pero la intérprete de ‘Velvet’ prefiere guardar silencio. Un silencio tenso que solo ha roto, en una mañana de compras con una amiga, para asegurar a los medios de comunicación que no tiene «nada que decir».

«No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula, nadie lo ha sospechado nunca, yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David y en qué sitio queda Paula», había dicho ya el extrabajador del equipo del artista. Aunque el pleito entre Bustamante y Manjón lleva en los juzgados cinco años, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido el litigio que está visto para sentencia.

Fue ‘la Esteban’ quien opinó sobre lo que parece ser que se le viene encima al ‘triunfito’ después de esta afirmación. La colaboradora dejaba ver que sabía de lo que estaba hablando quien fuera la persona de confianza de Bustamante: «¡Qué suerte que sabe que Paula no va a hablar!, tanto que se le ha criticado, la tendríamos que dar la razón».

«La gente se va a enterar de lo mucho que ha pasado Paula y ella va a tener respeto al padre de su hija y no va a entrar en nada», desveló la tertuliana hace unos días. Y no le faltaba razón. Paula Echevarría no solo no ha querido pronunciarse, las preguntas que hacen referencia a su pasado con Bustamante no son santo de su devoción y menos cuando es una persona que ha estado muy cerca de ellos, el que ‘amenaza’ con contar algunas de las intimidades de sus más de diez años de matrimonio.

Por el momento el de San Vicente de la Barquera prefiere guardar silencio también esperar al dictamen del juez. Bustamante demandó a Francisco Manjón, quien hizo las veces de asesor y ejerció de hombre de confianza, por un presunto delito de estafa por el que le reclama medio millón de euros y le pide 14 años de cárcel. Una información publicada por la revista ‘¡Hola!’, citando fuentes jurídicas cercanas al cantante, que aclara que el artista se encuentra al día de sus obligaciones tributarias, pero que habría llegado a los tribunales solicitando el pago de la deuda que contrajo en el pasado, al parecer por la mala gestión hecha por Manjón.

Y mientras llega la decisión judicial y se habla de lo que podría desvelar el exasesor, David Bustamante ha sufrido un duro golpe con el repentino fallecimiento, en accidente de tráfico, de su amigo Álex Casademunt. Forjaron una gran amistad desde que se conocieron en la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Juntos cantaron a dúo el inolvidable ‘Dos hombres y un destino’, que precisamente Bustamante había vuelto a editar -esta vez en solitario- provocando malestar en su compañero. Pero aún así, su relación no se vio alterada. David se mostró destrozado en el tanatorio por su amigo, donde se reunieron prácticamente la mayoría de los compañeros de aquel talent musical que revolucionó la televisión hace 20 años.