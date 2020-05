Paula Echevarría vuelve a la peluquería con un poco de miedo por el coronavirus

La vida de Paula Echevarría poco a poco va volviendo a la normalidad dentro de l posible, y es que después de haber sido vista comprando en el supermercado, ahora ha podido acudir a su centro de belleza habitual para arreglarse el pelo después de varios meses sin hacerse nada -como les ha ocurrido a los españoles que han respetado el confinamiento.

A Paula Echevarría le toman la temperatura en su peluquería/ Foto: Instagram

La actriz ha acudido a Tacha Beauty, su centro de confianza, completamente protegida. Primero era vista en la calle llevando mascarilla y guantes, y una vez en el interior del establecimiento, ha enseñado cómo se ha protegido para la ocasión, eso sí, ha reconocido que sintió algo de miedo por la extremas medidas de seguridad.

A través de su cuenta de Instagram ha enseñado un poco del proceso poniéndose una bata protectora, y ha contado que le tomaron la temperatura, usó desinfectante, la bata y patucos. «Reconozco que me he asustado un poco con todo esto pero me han hecho sentirme súper segura», ha dicho al respecto, aunque ha podido regresar a casa contenta con el resultado obtenido.

Y ella no ha sido la única que se ha arreglado, sino que también Miguel Torres ha aprovechado para hacerse un corte de cabello, sin olvidar que no podían acudir juntos y lo han hecho separados respetando las medidas pertinentes. Poco antes de que Echevarría entrara a su centro de belleza ha vivido un momento bastante bochornoso y es que ne la puerta del local había una señora esperando que no ha dudado en decirle desde la distancia que no se colara y respetara su turno.

Paula Echevarría sale de la peluquería con mascarilla durante el estado de alarma

Un momento distinto

Tras unos instantes en la puerta del establecimiento y ya respetando su turno, pudo entrar a disfrutar de una jornada diferente a lo que está acostumbrada. La actriz ha pasado todo el confinamiento en su casa con su hija, Daniella Bustamante, y su novio, y de paso se ha aficionado a la aplicación Tik Tok, por eso no para de hacer divertidos vídeos para entretener a sus seguidores desde su domicilio.