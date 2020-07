Paulina Rubio estropea las vacaciones de Colate con su hijo por su miedo al coronavirus

Parece que a Colate no le ha salido nada bien su último enfrentamiento con Paulina Rubio. El empresario español se había mudado a Estados Unidos para estar más cerca de su hijo y el último órdago que había lanzado a su ex fue asegurar ante la Corte de Miami que su hijo Andrea Nicolás vive en un ambiente bastante tóxico y violento cuando está con su madre, asegurando que Paulina Rubio no está en las mejores condiciones para hacerse cargo de su hijo. El asunto no se ha quedado aquí porque también ha salpicado a parte de la familia de la chica dorada, en concreto a su madre Susana Dosamantes y a su hermano, Enrique, demandados por malos tratos por parte del empresario.

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera en los Grammy Latinos 2011

Paulina Rubio con tal de evitar que Colate consiga la custodia compartida de su hijo se ha puesto manos a la obra y el primer paso que ha dado ha hecho que ella misma consiga que Colate no pueda viajar con su hijo en los próximos días a España para poder disfrutar de sus vacaciones de verano.

La cantante ha hecho referencia al miedo que tiene a que su hijo se contagie de coronavirus y ha elegido que este viaje se posponga para fechas en las que se pueda garantizar su seguridad. Sus abogados han hecho saber que quizás por la evolución de la pandemia su hijo no puede regresar a Miami, manteniéndose alejado de su madre sin necesidad.

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera en Miami

Esto ha hecho que las vacaciones de Colate se vean estropeadas por completo, truncando sus planes familiares en un momento en el que quizás necesita más que nunca estar junto a su hijo. El empresario se habría quedado colgado con los billetes comprados y con todo el viaje organizado.

Seguirá luchando por su hijo

La lucha continua que lleva años extendiéndose entre Paulina Rubio y Colate parece que nunca llegará a su fin, puesto que su batalla judicial sigue y la custodia de su hijo está siempre en entredicho, aunque está claro que Colate parece que no se va a rendir y qué intentará poder tener a su hijo el máximo tiempo posible junto a él.