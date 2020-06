Paulina Rubio, positivo en un test de drogas al que se sometió de forma voluntaria

Las cosas se complican para Paulina Rubio. La cantante y Colate Vallejo-Nágera llevan años de peleas en los tribunales por la custodia de su hija. Una batalla que se intensificó con la crisis del coronavirus y que, después de los últimos acontecimientos, parece que la cosa no está nada bien para Paulina Rubio.

En mitad de una nueva batalla por la custodia de su pequeño, la ‘chica dorada’ protagonizó un escandaloso vídeo en directo a través de las redes sociales desde la casa en la que pasada el confinamiento por el coronavirus. Antes esas bochornosas imágenes, se dijo que el empresario manifestó que quería que su exmujer se sometiera a un test de personalidad, no de drogas como así ha sido.

Paulina Rubio en su llegada al Festival de Cine de San Sebastián 2018

No obstante, la artista decidió someterse a un test que detectaba hasta nueve sustancias tóxicas y ha dado negativo en todas menos en una. Así, esa prueba ha detectado en el organismo de Paulina Rubio restos de marihuana, por lo que la cosas se podrían complicar a nivel judicial para ella.

Colate no le pidió hacerse un test de drogas

Una pruebas que podría favorecer a su ex Colate, que rápidamente ha salido a la palestra para dejar claro que él no pidió que se sometiera a esa prueba, que lo hizo de forma totalmente voluntaria: «Nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, nosotros no lo hemos solicitado, yo no lo he pedido, nunca he hablado de eso», ha asegurado en el programa ‘Sale el sol’.

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera en Miami

«No estoy pidiendo la custodia. He sacrificado mucho de mi vida profesional, de mi vida personal ara que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca, y así voy a seguir. No tengo intención de separar a mi hijo de su madre, lo que sí quiero es cambiar algunas cuestiones para que mi hijo esté mejor», aseguraba el empresario a dicho medio, dejando claro que no quiere que su hijo esté lejos de Paulina Rubio ni mucho menos.