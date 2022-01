Paz Padilla abandona ‘Sálvame’ tras un enfrentamiento con Belén Esteban

Tenso reencuentro entre Paz Padilla y Belén Esteban en el plató de Sálvame. El espacio de Mediaset ha vivido una de sus tardes más tensas. La presentadora y la colaboradora han vuelto a verse las caras después de que Belén Esteban llamara ‘irresponsable’ a Paz Padilla por sus declaraciones en un vídeo en el que aparecía con Anne Igartiburu y María del Monte. Una conversación en la que Padilla aseguraba que “las vacunas no sirven para nada”. Unas palabras que han provocado una especial indignación en Belén Esteban, que no dudaba en mostrarse contraria a esto y defender abiertamente la vacunación como método para evitar la propagación de la enfermedad.

Ambas se han sentado en el plató y Paz ha intentado explicar sus declaraciones. La presentadora ha dicho que había llamado en varias ocasiones a Belén, sin éxito, y ha declarado que en ningún caso es contraria a las vacunas. “No tengo ninguna intención de tener una guerra” ha empezado diciendo Belén: “cuando pasó lo del vídeo, yo puse educadamente que había cosas innecesarias. Me llamaste y no te lo cogí porque no me apetecía hablar de eso. Lo que he dicho lo sigo pensando”, ha recalcado.

Paz ha querido matizar sus comentarios en el vídeo: “yo dije que no servía para nada en el sentido de que puedes infectarte por la variante nueva. No me sabía bien el nombre, entre que soy disléxica y un despiste…”, ha querido explicar por las confusiones en torno a los nombres de las variantes y el lugar de origen del primer brote.

No ha sido esto lo único que ha dicho la presentadora: “dije que la gente no se puede relajar por el pasaporte covid, porque se pueden infectar igualmente”, ha asegurado antes de comentar que sus palabras se han sacado de contexto: “cogieron ese trozo, se puso en redes y se dijo que yo había dicho que no servían para nada”. La presentadora ha insistido en que en ningún caso es negacionista: “las vacunas salvan vidas, ahí están los números”, ha dicho.

Sin embargo, sus palabras no han convencido a Belén Esteban: “no me creo lo que estás diciendo, y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme”, ha asegurado. Unas palabras a las que Paz Padilla ha respondido de manera tajante: “me da igual que no te lo creas. Yo no soy antivacunas. Pero sinceramente, creo que te has pasado. Decir que miento… Si quieres, vamos a un juzgado”, ha sentenciado.

La situación se ha descontrolado cuando Belén Esteban y Padilla ha terminado por abandonar el plató, lo que ha provocado que Kiko Hernández haya tomado el testigo al frente del espacio. Todo ha ocurrido después de Belén insinuara que Paz no cree en la vacuna, lo que ha sorprendido a la presentadora y a Kiko Hernández. Entonces Paz le ha dicho a Belén: “a ver Belén, ¿por qué no creo yo en la vacuna?, dime, que te has metido en esto tú solita”. Unas palabras que han hecho saltar a la colaboradora. Belén, visiblemente molesta, ha contestado: “oye Paz, la que te has metido eres tú haciendo ese vídeo. A mí no me eches ahora la culpa. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema”. Inmediatamente después, Padilla se ha levantado y se ha marchado del plató.

Kiko Hernández se ha puesto al frente a partir de ese momento y ha preguntado a sus compañeros por su opinión en torno a este incidente y María Patiño ha sido la que más reacia se ha mostrado. De hecho, ha preferido no comentar.