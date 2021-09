Paz Padilla arrasa: ¡Qué tiemble el Rey León!

Paz Padilla y sus grandes amistades de sectores muy diversos

>Pues no hay nada más que ir a ver El humor de mi vida en el teatro Edp Gran Vía para entenderlo. Mucho se hablado también, de que Paz Padilla había estrenado sin la mitad de sus compañeros o sin el apoyo de sus compañeros de Sálvame en el gran día de su estreno. La realidad, es que el programa debía de salir adelante y de que hay muchos otros días para ir a verla. De hecho, es una de las pocas personas que pueda decir que podría hacer tranquilamente otra convocatoria con famosos y la llenaría.

Bien es cierto, que no estaban parte del elenco del programa de La Fábrica de la Tele pero la convocatoria del estreno, fue espectacular dentro del mundo de figuras conocidas y de la televisión. La polifacética Paz no tiene nada que demostrar a nadie y más en esta fase de su vida en la que vive, pero para los que crean que no había nadie no es cierto. Presentadores de televisión, colaboradores, actores que han trabajado con ella, colegas de profesión y parte de la cúpula de Telecinco. Gente de lo más dispar estaba allí.

