Paz Padilla: Así fue su debut como presentadora de un programa de corazón

Paz Padilla jamás podría imaginar que un directo de Instagram pudiese suponer el fin de su carrera televisiva. Increíble, pero cierto. Las palabras pronunciadas por la actriz en el straeming que protagonizó con Anne Igartiburu y María del Monte, con las que daba a entender que las vacunas contra el covid no valían para nada, dieron lugar a un aluvión de críticas al que se sumó su compañera Belén Esteban.

Y es que lejos de conformarse con la amonestación que la colaboradora realizó a la presentadora de su programa a través de sus redes sociales, la denominada “princesa del pueblo” esperó la llegada del día en el que ambas coincidiesen en el plató de Sálvame para volver a arremeter duramente contra ella por todo lo comentado en el tan polémico directo, un cara a cara que terminó de la peor de las maneras: con la salida de la humorista de plató. Muchos pensaban que tan solo se trataba de un arrebato y que en los días posteriores Paz reaparecería en pantalla como conductora del programa vespertino de Telecinco, pero desde ese día jamás volvió.

Esto ha provocado que una gran parte de los espectadores se pregunten si la actriz volverá a trabajar en televisión, un interrogante cuya respuesta parece haber sido dada por el propio programa, quien hace unos días anunció una de sus noticias más inesperadas: ha fichado a Adela González Acuña para que forme parte de la plantilla de presentadores del espacio televisivo, dejando en el aire la permanencia de la gaditana.

En plena crisis televisiva de Paz Padilla y en un momento clave en el que su futuro en el medio audiovisual cada vez es más incierto, desde Look, repasamos el debut de la empresaria como presentadora de un programa de corazón y que, para sorpresa de muchos, no fue Sálvame.

A la polifacética andaluza no hay nada que se la resista. Nos ha deleitado con sus gran dotes interpretativas, humorísticas, literarias e incluso televisivas. Lleva años formando parte de la parrilla televisiva de Telecinco y entreteniendo a una audiencia que cada vez reclamaba aún más su presencia en los diferentes programas.

Todo el mundo la recuerda en Sálvame y en GotTalent, pero lo cierto es que sus inicios en televisión se remontan a 1996, año en el que se estrenó como presentadora en¡Qué me dices!, programa al que se incorporó para sustituir a Belinda Washington durante sus vacaciones de verano y en el que el que demostró su gran valía para lidiar con las cámaras. Sin embargo, la actriz no afrontó su debut en solitario, ya que en todo momento estuvo acompañada por Chapis, presentador con el que repasaba día tras día la actualidad de la crónica social sin perder el tono tan característico del emblemático espacio televisivo.

Esta oportunidad laboral no solo le ayudó a darse a conocer, sino que, además le abrió la puerta a otras ofertas que finalmente no pudo rechazar. Es el caso de Crónicas Marcianas, programa al que se incorporó un año después en calidad de colaboradora y donde provocó la risa de los espectadores en más de una ocasión a través de sus divertidas intervenciones. No fue hasta noviembre de 2009 cuando fichó por Sálvame, donde siguió desarrollando una andadura profesional que, a juzgar por los últimos acontecimientos, parece haber llegado a su fin por un pequeño enfrentamiento que, en esta ocasión, ha dañado su amistad con Belén Esteban.