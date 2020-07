Paz Padilla despide a su marido una semana después de su muerte: «Su amor vivirá en mí para siempre»

Sus compañeros y amigos que no sabían nada, puesto que únicamente quiso contar a sus familiares y amigos más íntimos lo que estaba ocurriendo, se quedaron en shock cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, el domingo 19 de julio. Rápidamente le enviaron decenas de mensajes de pésame y ánimo para sobrellevar la difícil situación por la que atraviesa.

La presentadora de ‘Sálvame’ despidió a su marido en Zahara de los Atunes, el mismo lugar en el que se casaron en octubre de 2016, arropada por familiares, amigos, su hija Anna Ferrer y algunos compañeros de profesión. Ahora, una semana después, Paz Padilla ha querido agradecer todo ese cariño que está recibiendo desde entonces.

Paz Padilla y Anna Ferrer llegan al entierro de Juan Vidal

«Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía«, ha escrito.

«Estoy atravesando el desierto más duro de mi vida»

Unas palabras en las que ha hablado de lo feliz que ha sido junto al gran amor de su vida, un amor de infancia que recuperaron y vivieron con muchísimas intensidad después de tantos años separados: «He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, sé que su amor vivirá en mi para siempre».

Paz Padilla en el mensaje de despedida a su marido / Instagram

Un emotivo mensaje que ha escrito junto a una imagen en la que aperece caminando por un paisaje desértico: «Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando». Muchísimo ánimo Paz.