Paz Padilla felicita a su marido por su cumpleaños con una tierna foto: «Te seguiré diciendo te quiero»

Hace ya dos meses que Paz Padilla tuvo que decir adiós al amor de su vida. Antonio Juan Vidal fallecía como consecuencia de un tumor cerebral que no tuvo cura y lo hizo rodeado de sus seres queridos en todo momento. Los meses de enfermedad fueron muy dolorosos para todos los que le querían, puesto que han tenido que ir viendo el deterioro y Paz Padilla ha sido la que no se ha separado de él en ningún momento.

Hace ya unos días que la presentadora decidió reincorporarse a su puesto de trabajo tras unas semanas alejada de todo. Paz Padilla vivió hasta el último momento al lado de su marido y así lo quiso transmitir durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’: «Estoy triste, estoy en pleno luto, pero el fallecimiento de mi marido no me ha quitado las ganas de vivir. Veo la foto de él y me sale todo el amor que yo le tenía. Si he aprendido algo en este proceso es que lo amaba con locura, lo sigo amando con locura«, decía emocionada.

Paz Padilla y Juan Vidal se besan tras el sí quiero

Sin duda, no está siendo nada fácil para la humorista que, a pesar de todo, trata de sacar una sonrisa siempre que puede. Ahora ha llegado otro momento complicado, puesto que es el cumpleaños de Antonio Juan Vidal y no puede estar a su lado. Paz Padilla ha querido compartir una fotografía en la que aparece besando en la frente a su marido, que aparece con los ojos cerrados y con un rostro de amor absoluto por su mujer.

Unas palabras llenas de amor

No cabe duda de que el día va a ser complicado para Paz Padilla, pero resaltando la maravillosa forma en la que lo está llevando, le ha dedicado unas bonitas palabras a su marido que recuerdan todo el amor que le tenía y le tendrá siempre: «Feliz cumplean?os mi amor!!! Cele?bralo con una gran fiesta, yo aqui? te seguire? diciendo te quiero y manda?ndote besos llenos de ternura, te amo!!!!», decía la imagen.

Está claro que el amor que Paz Padilla ha sentido por Antonio Juan Vidal no se va a ir nunca, porque su historia es digna de una película. Ambos fueron novios cuando eran muy jóvenes, pero ella se marchó a Madrid para trabajar. Tanto el uno como el otro hicieron sus vidas hasta que, pasados los años, se volvieron a encontrar y vivieron una romántica boda de ensueño.