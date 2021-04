Paz Padilla, las restricciones por Semana Santa no son para ella

Lleva un año Paz Padilla recordándonos, y hacía muy bien, que lo del coronavirus es muy serio. Ayer se pasaba las restricciones por donde le apetecía. O eso, o como dijo Ayudo hace unos días Madrid ya tiene playa. No hay justificación alguna para que Paz, que acaba de pasar la enfermedad, viajase de Madrid a Cádiz.

La justificación de que tiene una tienda de ropa no sería válida ya que ella no trabaja allí. Tampoco tiene familiares a los que cuidar o nada que hacer que no pueda hacer en la ciudad en la que reside. ¿Puede explicar alguien por qué la dejaron pasar?

Entre otros mensajes, porque tuvo el cinismo de subir una fotografía a su perfil de Instagram para confirmar que las normas no van con ella, la gente le recordaba que «Está claro que ha trabajar no ha ido. Ha ido a ver a la familia y disfrutar de su tierra. Ya cada uno que piense lo que quiera. Pero yo llevo sin ver a mi familia meses por vivir en ciudades distintas».

Con 1500 mensajes en menos de 30 minutos, la gente mostró su hartazgo de los que predican una cosa, léase el señor Gabilondo, y hacen otra, Iñaki llegó ayer a Menorca en vuelo privado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir encerrados para que los de turno hagan lo que les de la gana? ¿Basta luego con pedir perdón con cara de pena tras haber pasado un puente de escándalo? ¿Una multa de 600 euros les vale? Ya está bien de tanto jeta. Esperamos tu opinión al respecto.

